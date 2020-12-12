"Інтерхім": 28 років на фармринку України

Фармацевтичній компанії "Інтерхім" вдалося багато чого досягти в 2020 році не тільки в своїй основній сфері діяльності – виготовленні ліків, а й взяти активну участь в боротьбі з COVID-19 в Україні.

Про результати роботи підприємства, якому виповнилося 28 років, на своїй сторінці в Facebook повідомив його генеральний директор Анатолій Редер.

Компанія зробила свій внесок в боротьбу з коронавірусом, закупивши обладнання для ПЛР-тестування в Одеський та Чернівецький обласні лабораторні центри.

"Інтерхім" ще до початку пандемії на благодійній основі надав партію Аміксину Держприкордонслужбі, інфекційним лікарням в усіх областях країни. Працівники Одеського аеропорту та Збройні сили України були забезпечені профілактичної дозою препарату.

Коли в Україні було виявлено перші випадки коронавірусної хвороби, компанія допомогла Одеській інфекційній лікарні необхідним медобладнанням та противірусним засобом. У найбільш напружений період підприємству довелося працювати сім днів на тиждень, щоб забезпечити попит, що виник на різні медикаменти.

Важливою подією також було отримання дозволу МОЗ на проведення клінічних випробувань Аміксину як можливого препарату для лікування коронавірусної інфекції. Результати тестування препарату очікуються в найближчому майбутньому.

За участь в боротьбі з пандемією COVID-19 підприємство отримало кілька нагород.

Перемога в конкурсі "Панацея-2020" interchem.ua

У 2020 році лікарські препарати "Інтерхім" стали переможцями Української народної премії: Нообут визнаний кращим засобом для підвищення розумової діяльності, а Алкодез – кращим препаратом від похмілля. Крім цього, в конкурсі "Панацея-2020" компанія завоювала ще кілька перемог – Аміксин ІС, Гідазепам ІС і Левана ІС стали препаратами року.

Разом з партнерами компанія реалізувала проект з порятунку фундаментів та стін Софійського собору – пам'ятки української архітектури.

Раніше MedOboz повідомляв, що компанія "Юрія-Фарм" оштрафована на 5 083 грн за недобросовісну рекламу Декасану. У ній містилася недостовірна інформація про нібито "антиковідні" властивості препарату.