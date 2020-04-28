Институт эпидемиологии включил Протефлазид в протокол лечения Сovid-19 в своей клинике

Как стало известно 24 апреля, ВОЗ официально выразил беспокойство тем, что украинский минздрав включил в общегосударственный Протокол лечения Сovid-19 препараты с тяжелыми побочными эффектами.

В то же время, кроме МОЗовского протокола, существуют так называемые локальные, которые составляют для своих клиник некоторые научные институты. И неудивительно, что протоколы, составляемые учеными, отличаются от документа, написанного чиновниками Минздрава.

Недавно свой протокол лечения Сovid-19 утвердил Ученый совет Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В.Громашевского Национальной Академии Медицинских наук Украины (НАМНУ). Куда был включен противовирусный препарат Протефлазид – именно тот, который вызвал бурную реакцию Ульяны Супрун и стал объектом критики "экспертов" и "аналитиков" Фейсбука, далеких от медицины.

Внедрением Протефлазида в протокол лечения Сovid-19

в клинике академического института и ученые (вирусологи, эпидемиологи), и практические врачи-инфекционисты фактически переходят к клиническим исследованиям применения этого препарата на основании результатов лабораторных тестов, озвученных 26 марта 2020 года группой ученых и Президентом НАМНУ академиком Виталием Цымбалюком.

Напомним, что 26 марта на пресс-конференции были обнародованы результаты исследований, обнаружившие возможность торможения репликации коронавирусов препаратом Протефлазид в лабораторных условиях. Теперь в рамках клинических исследований будут вестись наблюдения за эффектом применения Протефлазида для больных Сovid-19.

Ранее с этим препаратом проводились доклинические и клинические исследования, доказавшие его прямое противовирусное действие в отношении ряда вирусов: гриппа, ОРВИ, герпеса, папилломы, гепатитов и ВИЧ.

При этом Супрун и ее медийная команда уже месяц без всякого обоснования пытаются дискредитировать Национальную Академию Меднаук Украины, в частности, насмехаясь над действующим веществом лекарственного препарата – флавоноидами, полученными из растительного сырья. Тот факт, что на растительных флавоноидах основаны десятки препаратов с доказанной эффективностью (в том числе и на любимом Супрун "Западе") – "эксперты" опускают. Как и то, что действие флавоноидов сейчас исследуется в качестве борьбы с пандемией канадскими и японскими учеными.

В преамбуле к списку препаратов и схеме лечения пациентов в состояниях Сovid-19 разной тяжести, Ученый совет академического института отметил: "Общий недостаток: отсутствие надлежащей доказательной базы относительно противовирусных или иммуномодулирующих средств, которые сейчас используются в лечении Сovid-19. Отсутствие этих препаратов в широком доступе в Украине. Приоритеты: раннее назначение этиопатогенетических препаратов (с 1-2 суток лечения) до появления осложнений".

В качестве таких этиопатогенетических – в данном случае, противовирусных – препаратов в схеме базовой терапии №2 локального Протокола как раз и показан Протефлазид для всех трех форм тяжести Сovid-19.

Доктор медицинских наук Cергей Борщев, заведующий Научным отделом интенсивной терапии и детоксикации Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В.Громашевского, считает такое широкое применение препарата в протоколе терапии Сovid-19 абсолютно логичным:

— Первая заповедь врача – "не навреди". Применение препаратов, которые внесены в МОЗовский Протокол лечения Сovid-19, чревато серьезными побочными эффектами. О Протефлазиде я могу точно сказать, что за много лет клинического применения, побочных эффектов у него не наблюдал. А терапевтический эффект был – процент рецидивов вирусных заболеваний, как и частота ОРЗ значительно уменьшались.

Главная задача в лечении инфекционных заболеваний – при помощи ранней этиотропной терапии предупредить репликацию инфекционного агента, что предполагает уменьшение случаев тяжелых форм заболевания и осложнений. Однако в МОЗовских протоколах нет препаратов для этой цели.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что Протефлазид – это панацея. Но я точно знаю, что препарат не навредит. Помогает ли при Сovid-19 – на этот вопрос можно ответить только после исследований. Чем мы сейчас и будем заниматься.

— Что вы думаете о кампании против Протефлазида в СМИ в марте-апреле?

— О травле Протефлазида неизвестными науке "экспертами" во главе с Ульяной Супрун, которые называли препарат "фуфломицином" на основании того, что не доказано его действие на коронавирус Сovid-19 – могу сказать, что на сегодняшний день ни один препарат, из тех, что рекомендованы и применяются для лечения во всех странах, не имеет доказанного действия на Сovid-19.

Таким образом, и гидроксихлорохин, с точки зрения этих критиканов - тоже фуфломицин, хоть он и является лекарством от малярии и волчанки. И лопинавир/ритонавир, который используется для лечения ВИЧ, применимо к коронавирусу – тоже фуфломицин.

При этом надо понимать, что все эти препараты пытались использовать врачи, опираясь на теоретические обоснования и собственный опыт, пытаясь помочь пациенту и исследовать возможный позитивный эффект, несмотря на то, что они имеют целый ряд серьезных побочных эффектов. И во всех западных публикациях эта опасность сейчас указывается и не подвергается сомнению. А Протефлазид можно применять на любой стадии развития заболевания, не опасаясь побочных эффектов.

Второй аспект – производитель Протефлазида собирался поставить препарат в клиники бесплатно. Это значит, что невозможны откаты, завышения цен в договорах, с бесплатного подарка нечего взять. И это могло не понравиться тем, кто собрался "заработать" на платных поставках.

И наконец, скажу о "главном" доводе тех, кто устроил травлю Протефлазида – мол, это "всего лишь спиртовая настойка из трав" и поэтому "не лечит". Так вот – многие эффективные лекарственные препараты, и самые сильные яды имеют растительное происхождение. В качестве доказательства, могу, к примеру, при личном общении дать особо ярым "экспертам" рецепт настойки из ландышей, они как раз зацвели. Если "эксперты" выживут – поделятся впечатлениями о "травах, которые не работают"…