Індійські вакцини знову в Україні

Це сталося після відновлення спрощеної реєстрації вакцин державним експертним центром МОЗУ. Інформацію можна подивитися на сайті Державного реєстру лікарських засобів України за кодом АТС J07.

Зокрема, новина стосується:

АКДС (Серум Інститут Індії Пвт. Лтд, Індія)

АДС-Діфтет (ББ-НЦІПХ Лтд. Для ІнтерВакс Лтд, Болгарія / Канада)

АДС-м (Байолоджікал І. Лімітед, Індія)

АКДС-ГепВ-ХІБ (Серум Інститут Індії Пвт. Лтд, Індія)

БЦЖ (ББ-НЦІПХ Лтд. Для ІнтерВакс Лтд, Болгарія / Канада)

Рабіпур, сказ (Кайрон Берінг Вакцінс Приватні ЛТД, Індія)

М-М-Р II (Мерк Шарп і Доум, США)

КПК (Серум Інститут Індії Пвт. Лтд, Індія)

АДС (Серум Інститут Індії Пвт. Лтд, Індія)

Реєстрація вакцин продовжена до 31 березня 2022 р. Така ситуація склалася на тлі наявного приблизно 1 млн доз індійської вакцини АКДС. Препарати так і не були використані, їх термін придатності минув 31 травня 2020 р. Це пов'язано з трагічним випадком, який стався у 2008 р. в Краматорську, коли .після щеплення від кору помер старшокласник. Тоді ж понад 10 дітей потрапили до лікарні з погіршенням самопочуття та симптомами лихоманки, що викликало широкий резонанс і спричинило кризу довіри до будь-яких видів вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я звертало увагу на те, що вакцина від кору і краснухи компанії Serum Institute сертифікована ВООЗ і застосовується в багатьох країнах світу. В Україні цей препарат використовується для проведення планової імунізації з 2002 р.

Однак ці аргументи виявилися непереконливими, в результаті недовіри до імунізації кількість вакцинованих дітей постійно знижується, що призвело до широкомасштабного спалу кору у 2017 р. і вивело Україну у число світових лідерів по цьому захворюванню.

Виходячи з цього неясно, чому при наявному рівні недовіри до щеплень в цілому і вкрай негативного ставлення до препаратів індійського виробництва МОЗ реєструє 7 індійських вакцин і підтримує їх масову закупівлю через ЮНІСЕФ?