Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Індійські вакцини знову в Україні

1.1т
Читати матеріал російською

Це сталося після відновлення спрощеної реєстрації вакцин державним експертним центром МОЗУ. Інформацію можна подивитися на сайті Державного реєстру лікарських засобів України за кодом АТС J07.

Зокрема, новина стосується:

АКДС (Серум Інститут Індії Пвт. Лтд, Індія)

АДС-Діфтет (ББ-НЦІПХ Лтд. Для ІнтерВакс Лтд, Болгарія / Канада)

АДС-м (Байолоджікал І. Лімітед, Індія)

АКДС-ГепВ-ХІБ (Серум Інститут Індії Пвт. Лтд, Індія)

БЦЖ (ББ-НЦІПХ Лтд. Для ІнтерВакс Лтд, Болгарія / Канада)

Рабіпур, сказ (Кайрон Берінг Вакцінс Приватні ЛТД, Індія)

М-М-Р II (Мерк Шарп і Доум, США)

КПК (Серум Інститут Індії Пвт. Лтд, Індія)

АДС (Серум Інститут Індії Пвт. Лтд, Індія)

Реєстрація вакцин продовжена до 31 березня 2022 р. Така ситуація склалася на тлі наявного приблизно 1 млн доз індійської вакцини АКДС. Препарати так і не були використані, їх термін придатності минув 31 травня 2020 р. Це пов'язано з трагічним випадком, який стався у 2008 р. в Краматорську, коли .після щеплення від кору помер старшокласник. Тоді ж понад 10 дітей потрапили до лікарні з погіршенням самопочуття та симптомами лихоманки, що викликало широкий резонанс і спричинило кризу довіри до будь-яких видів вакцинації.

Міністерство охорони здоров'я звертало увагу на те, що вакцина від кору і краснухи компанії Serum Institute сертифікована ВООЗ і застосовується в багатьох країнах світу. В Україні цей препарат використовується для проведення планової імунізації з 2002 р.

Однак ці аргументи виявилися непереконливими, в результаті недовіри до імунізації кількість вакцинованих дітей постійно знижується, що призвело до широкомасштабного спалу кору у 2017 р. і вивело Україну у число світових лідерів по цьому захворюванню.

Виходячи з цього неясно, чому при наявному рівні недовіри до щеплень в цілому і вкрай негативного ставлення до препаратів індійського виробництва МОЗ реєструє 7 індійських вакцин і підтримує їх масову закупівлю через ЮНІСЕФ?

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини