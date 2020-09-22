Гримуча суміш Сovid-19 і грип: чи можна заразитися одночасно?

Наприкінці серпня й на початку вересня 2020 року можновладці багатьох країн світу попередили про неминучу одночасність у найближчі півроку відразу двох епідемій. А саме, осінньо-весняної хвилі Сovid-19 (у світі це друга хвиля, в Україні поки що перша) – і сезонної епідемії грипу та інших ГРВІ.

Так, прем'єр-міністр України заявив:

"Восени може бути накладення грипу на Covid-19. І тут треба закликати всіх максимально щеплюватися від грипу, щоб виключити накладення цих двох хвороб, які можуть спричинити тяжкі наслідки. Ми їх [наслідки] не знаємо і світ їх не знає. Це буде перша осінь, під час якої ми зіткнемося з можливим накладенням епідемії".

У Росії аналогічну заяву зробив Росспоживнагляд – попутно зробивши популярним спеціальний термін для одночасної епідемії: "мікст-інфекція".

Слова чиновників підтвердила й одна з головних профільних фахівців України – завідувачка відділом грипу та ГРВІ Центру Громадського Здоров'я МОЗ Оксана Артемчук:

"Накладається циркуляція вірусу грипу і циркуляція коронавірусів. І ця спільна циркуляція може привести до поєднаної інфекції у пацієнтів, яка протікає значно важче: може мати важкі ускладнення, які можуть привести до смерті".

Які віруси грипу очікуються в цьому році

Експерти ВООЗ моніторять поширення вірусів грипу по всьому світу, узагальнюють інформацію, що приходить з різних країн. І двічі на рік (для Північної й Південної півкуль) ВООЗ видає прогноз: які штами вірусів грипу з найбільшою ймовірністю циркулюватимуть наступною зимою.

У сезоні 2020-2021 років ВООЗ очікує у Північній півкулі чотири основні штами вірусу грипу – два A і два B типів:

• A / H3N2 "Канзас".

• A / H1N1 "Брісбен".

• B / Victoria "Колорадо"

• B / Yamagata "Пхукет".

За словами Алли Мироненко, завідувачки відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім.Громашевського, новими для імунної системи більшості жителів України будуть два штами вірусу грипу A-типу – "Канзас" і "Брісбен".

При цьому групою ризику при інфікуванні новим для нас вірусом грипу "Канзас" (А / H3N2) виявляться люди пенсійного віку. А вірусом грипу "Брісбен" (А / H1N1) – навпаки, діти, вагітні, люди працездатного віку з діабетом, бронхіальною астмою , ожирінням, іншими патологіями, – уточнила Алла Мироненко.

Що ж стосується двох штамів групи В – "Колорадо" і "Пхукет" – є хороші новини для тих, хто вакцинувався в минулому році: затверджені ВООЗ вакцини від грипу 2019 року вже містили ідентичні штами, а значить, у щеплених торік організмах вже є імунний бар'єр проти них.

Чи реальне одночасне зараження двома інфекціями?

Деякі лікарі доводять: подвійне інфікування – не рідкість. Так, учені з Медичного центру Стенфордського університету проаналізували дані про 562 пацієнтів з підозрою на Covid-19. З'ясувалося, що 20% хворих із SARS-CoV-2 страждали й від інших респіраторних інфекцій.

Крім того, 10% госпіталізованих через важкий перебіг грипу та ГРВІ виявилися хворими також на Covid-19.

"Грип, здебільшого, вражає верхні дихальні шляхи, а Covid-19 – нижні. Це абсолютно різні типи вірусів з несхожою еволюцією і біологією", – пояснив російський фахівець, заступник директора з наукової роботи ІФХЕ РАН Олег Батіщев.

Його колега-вірусолог, завідувач лабораторією вірусології Новосибірського університету, член-кореспондент РАН Сергій Нетьосов підтвердив: "Поєднані вірусні інфекції відомі з 50-х років минулого століття. Для респіраторних захворювань це звичайне явище: їх більше, ніж моноінфекцій".

А як же інтерферони?

Але думку, що захворіти двома вірусними інфекціями можливо, поділяють не всі вчені.

Існує гіпотеза про те, що особливі речовини, які виділяються зараженою вірусом клітиною – інтерферони – деякий час перешкоджають її повторному зараженню. Автори цього відкриття представили масу клінічних доказів – й отримали за відкриття Нобелівську премію.

Так, вірусолог Університету Бен-Гуріона (Ізраїль) Анна Дьоміна впевнена:

"Віруси – це чіткі конкуренти один до одного. Саме тому під час спалаху Covid-19 у цьому році [навесні] ми особливо грипу не бачили. Він ніби програв це протистояння".

На думку Дьоміної, людина, яка перехворіла вірусною інфекцією, приблизно місяць буде захищена інтерферонами, які завадять їй заразитися іншою інфекцією. Тому, зазначає Анна Дьоміна, лікарі-інфекціоністи, що працюють на спалахах усіляких вірусів, спочатку переносять захворювання у легкій формі, а потім їх захищають інтерферони.

Цю гіпотезу підтримує й зараз активно озвучує в ЗМІ і українська вірусолог Алла Мироненко.

Отже, можливість одночасного захворювання все ще є предметом наукової суперечки.

При цьому сама ідея інтерференції (тут це імунологічний термін) – захисту зараженого організму інтерферонами – може мати цікавий висновок.

Якщо гіпотеза виявиться вірною або частково вірною (для деяких груп людей), то захворювання легким ГРВІ або легкою формою грипу здатне вберегти організм на місяць від захворювання, наприклад, коронавірусною інфекцією. Тобто грип допоможе людині тимчасово захиститися від Covid-19.

Залишилося довести саму можливість масової інтерференції після захворювання грипом, яка блокує зараження коронавірусами.

А якщо одночасне захворювання є – чи насправді воно важче?

У свою чергу, серед тих, хто впевнений, що одночасне зараження можливе, й інтерферони на заваді не стануть – розгорнулася ще одна гостра полеміка.

А саме: чи важчий стан одночасної боротьби з двома вірусами?

Звісно, більшість медиків і слідом за ними чиновників, як ми бачили вище, не сумніваються в найпростішій логіці. Мовляв, дві інфекції, умовно кажучи, вдвічі важче за одну. А імунна система, та й майже всі інші системи організму при цьому "відчувають себе", умовно кажучи, вдвічі "гірше".

Але є й протилежна думка. Так, лікар-інфекціоніст Дмитро Морозов повідомляє, що у своїй практиці вів пацієнтів, у яких виділялося два або навіть три віруси. І висновки зі своїх клінічних спостережень він зробив такі:

"Зовсім не обов'язково, що в разі одночасного захворювання двома вірусами стан пацієнта буде важчим, ніж при одному вірусі. Все залежить від патогенності конкретного вірусу та стану організму людини".

Що робити на тлі всього цього?

Отже, і можливість одночасного зараження вірусом грипу й коронавірусом, і "подвійна" тяжкість такого одночасного зараження належать поки що до предмету вчених суперечок – які у вересні-2020 вийшли з наукових кабінетів до кабінетів можновладців і на сторінки ЗМІ.

І що цікаво, практичні – амбулаторні й лабораторні – дані є у всіх сторін цієї полеміки, а значить, від перемоги однієї зі сторін поки що дуже далеко.

Проте, є один прогноз, в якому не сумнівається жоден епідеміолог: епідемія грипу й ГРВІ в жовтні 2020 року точно почнеться – як і щороку.

Заодно і збудники бактеріальних респіраторних захворювань будуть, як завжди, циркулювати, хоч і в обсягах зараження нижче епідемічного порогу.

А з огляду на те, що проти двох з чотирьох штамів грипу, які очікуються в цьому сезоні, у невакцинованих громадян, швидше за все, немає імунітету – фахівці МОЗ України спрогнозували 4,5-6,7 мільйонів захворювань на грип в прийдешньому сезоні (10% -15% населення) .

Безсумнівний прогноз номер два: одночасна з епідемією грипу коронавірусна епідемія просто трохи збільшує середньостатистичні шанси кожного з нас захворіти хоча б одним з респіраторних захворювань хоча б раз з жовтня по квітень.

Уберегти організм від вірусних атак дуже важко – від усіх збудників не провакцинуєшся, кожен міліметр поверхні не продезінфікуєш, кожен кубічний міліметр повітря не знезаразиш. Та й зустріч з новим вірусом має багато користі – організм виробляє проти нього антитіла. Просто потрібно зробити цю зустріч безболісною, легкою, швидкою. І ефективно готуватися до такої зустрічі з вірусами вже зараз. Наприклад, на полицях українських аптек з'явився новий профілактичний засіб "Імунофлазід Про" – капсули для підтримки нормального функціонування імунної системи. В основі добавки – комплекс флавоноїдів з противірусними, імуномодулюючими та антиоксидантними властивостями. "Імунофлазід Про" не є лікарським засобом та може бути рекомендований лікарем для вживання в якості дієтичної добавки до повноцінного раціону харчування дорослим та дітям віком від 12 років, як джерело комплексу біологічно-активних речовин рослинного походження, з метою створення оптимальних умов для підтримки нормального функціонування імунної системи та природнього захисту організму при інфекційних вірусних навантаженнях у період поширення сезонних респіраторних захворювань.

З огляду на ситуацію в світі з епідеміями гострих респіраторних вірусних інфекцій, "Імунофлазід Про" може стати маст-хев у домашній аптечці людей, які піклуються про захисні сили свого організму (імунітет), піклуються про здоров'я своїх близьких.

Якщо ж ідеться про дітей, пам'ятайте: своєчасне звернення до лікаря й ранній прийом противірусних препаратів прямої дії, наприклад, сиропу Флавовір, допоможуть дитині впоратися з вірусним навантаженням, сприятиме зменшенню інтоксикації, а також підвищать неспецифічну резистентність організму до вірусної інфекції.

Сироп Флавовір призначений для етіотропного лікування грипу та ГРВІ, пригнічує розмноження вірусу в організмі і захищає слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, нормалізуючи показники місцевого імунітету.

Подібні препарати рослинного походження можуть допомогти організму самостійно впоратися з атакою нових вірусів у перші ж години й дні – в інкубаційний період або на початковій стадії захворювання.