Протималярійний препарат гідроксихлорохін не корисний для дорослих пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19.

Такого однозначного та остаточного висновку дійшли вчені в ході масштабних досліджень, які фінансувалися Національним інститутом серця, легень і крові США (NHLBI). Результати опубліковані в Journal of the American Medical Association.

Багатоцентрове рандомізоване дослідження ефективності препарату в лікуванні дорослих людей з ковідом було проведено в 34 лікарнях Сполучених штатів. Пацієнти були випадковим чином розподілені на лікарську групу і на плацебо (242 і 237 пацієнтів відповідно); на четвертому проміжному аналізі випробування було зупинено як марне.

Дослідники виявили, що через 14 днів клінічний статус пацієнтів не відрізнявся між групами гідроксихлорохіну і плацебо. Не було значних відмінностей між групами ні по одному з 12 вторинних результатів. Через 28 днів після рандомізації смертність в групах теж не відрізнялася, складаючи 10,4 і 10,6% в групі з препаратом і плацебо.

Все, що потрібно знати про гідроскихлорохін в розрізі COVID-19 – він не покращує клінічні результати у госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою.

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