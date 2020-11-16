Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Новини медицини

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Гідроксихлорохін не лікує COVID-19 – однозначний висновок вчених

1.5т
Читати матеріал російською

Протималярійний препарат гідроксихлорохін не корисний для дорослих пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19.

Такого однозначного та остаточного висновку дійшли вчені в ході масштабних досліджень, які фінансувалися Національним інститутом серця, легень і крові США (NHLBI). Результати опубліковані в Journal of the American Medical Association.

Багатоцентрове рандомізоване дослідження ефективності препарату в лікуванні дорослих людей з ковідом було проведено в 34 лікарнях Сполучених штатів. Пацієнти були випадковим чином розподілені на лікарську групу і на плацебо (242 і 237 пацієнтів відповідно); на четвертому проміжному аналізі випробування було зупинено як марне.

Дослідники виявили, що через 14 днів клінічний статус пацієнтів не відрізнявся між групами гідроксихлорохіну і плацебо. Не було значних відмінностей між групами ні по одному з 12 вторинних результатів. Через 28 днів після рандомізації смертність в групах теж не відрізнялася, складаючи 10,4 і 10,6% в групі з препаратом і плацебо.

Все, що потрібно знати про гідроскихлорохін в розрізі COVID-19 – він не покращує клінічні результати у госпіталізованих пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
США
Тег
ліки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини