Фармкомпанія "Здоров'я" заплатить мільйонний штраф

Компанія "Здоров'я" оштрафована за недобросовісну конкуренцію на 10 млн 191 тис. гривень. Український виробник лікарських препаратів використовував оформлення упаковки для свого лікарського засобу, схоже на дизайн упаковки аналогічного препарату фірми "Дарниця".

Таке рішення прийняв Антимонопольний комітет України.

Комітет встановив, що "Дарниця" раніше, ніж "Здоров'я", почала використовувати таке оформлення упаковки для Цитрамону. У своїй заяві в АМКУ "Дарниця" підкреслила, що було витрачено багато коштів і зусиль на просування свого продукту на український фармринок, а також на те, щоб Цитрамон-Дарниця був упізнаваним.

Порівняння упаковок одного препарату компаній "Дарниця" та "Здоров'я". Джерело: АМКУ

Плагіат дизайну упаковки іншого виробника і, відповідно, недобросовісна конкуренція призвели до призначення мільйонного стягнення.

Раніше MedOboz повідомляв, що компанія "Юрія-Фарм" оштрафована на 5083 грн за недобросовісну рекламу Декасану. У ній містилася недостовірна інформація про нібито "антиковідні" властивості препарату.

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