Корпорація Артеріум – один з великих гравців на фармацевтичному ринку України. Можна було б припустити, що працювати там комфортно та престижно, проте відгуки, які зустрічаються в мережі, свідчать про протилежне. Їх небагато, але це пов'язано швидше з відсутністю традиції обговорювати роботодавця на спеціалізованих майданчиках, як це відбувається з оцінкою лікарських засобів або товарів.

Відгуки про роботу в Артеріумі вдалося знайти на декількох сайтах, більшість з них носить не дуже приємний характер. На сайті про роботодавців Prostoboss позитивних відгуків немає, нейтральні відносяться переважно до періоду 2013 року, а свіжі носять тільки негативну оцінку та стосуються головним чином відносин всередині колективу.

Ще на одному сайті з відгуками найчастіше незадоволені колективом й недостатніми можливостями кар'єрного росту.

Більш докладні відгуки зустрічаються на майданчику відгуків про роботодавців "Про роботу". У більшості випадків обговорюються завищені вимоги до працівників, невідповідність обсягу робіт та зарплати, погана робота HR-відділу.

Аналогічні відгуки користувачі залишають на сайті "Все про роботу!", негативні відгуки щодо підбору персоналу зустрічаються стабільно, починаючи з 2012 року.

Невизначеність з приводу умов роботи, а саме – оплати, насторожує навіть при її пошуку, в опублікованих на сайті Work.ua вакансіях не вказано не тільки точний оклад, а й навіть передбачувана вилка.

Для зручності підбору персоналу є чат-бот, однак цей комфорт працює швидше в одному напрямку – в сторону роботодавця, оскільки й там інформація представлена у вигляді розпливчатого формулювання про конкурентну зарплатню.

Ще одна можливість оцінити привабливість фармацевтичної компанії України як роботодавця – дослідження, які щорічно проводяться спеціалізованим агентством на медичному та фармацевтичному ринку "ФАРМА ПЕРСОНАЛ". Їх метою є оцінка HR-бренду та складання рейтингів компанії з урахуванням багатьох факторів.

Згідно з результатами 2019 року, компанія Артеріум займає 8 позицію з 73, в той час як Київмедпрепарат – 71. Ці дані складно трактувати однозначно, оскільки Київмедпрепарат, як та Галичфарм, з 2005 року є частиною корпорації Артеріум. Більш детальну інформацію про створення та досягнення можна дізнатися на сайті корпорації. Якщо перегорнути сторінку історії до кінця, може здатися, що вона закінчилася ще в 2016 році, оскільки новин про успіхи компанії з цього моменту немає. Це може бути пов'язано з різними причинами, але зазвичай якщо корпоративний сайт не містить актуальну інформацію, це свідчить про глобальні проблеми.

Сьогодні сумарна частка компаній Київмедпрепарат та Галичфарм в структурі корпорації, згідно з відомостями Opendatabot, становить 5,99%, інша частина належить ТОВ Артеріум Лтд. Ця компанія надає широкий спектр послуг для взаємодії з регуляторними органами та займається реєстрацією та підтриманням реєстраційних посвідчень та іншими консультаційними послугами.

Корпорація Артеріум тісно пов'язана з Костянтином Жеваго – політиком та бізнесменом, який відноситься до числа найбагатших людей України. До групи "Фінанси та Кредит" входить понад 30 компаній, крах однойменного банку, який стався майже 5 років тому, до цих пір впливає на багатьох з них, включно з Артеріумом.

Невідомо, чи переживе корпорація всі потрясіння за ці роки – продаж фармборгів, арешт майна та грошових коштів, пов'язаних з власником компанії, стягнення за позовом НБУ офісної будівлі в центрі Києва, суд з приводу ухиляння від сплати податків та багато інших наслідків багаторічного управління К. Жеваго.

Поки ж можна спостерігати спробу зберегти імідж фармкорпорації Артеріум – сторінка на Facebook, на якій є виключно новини медицини та побажання всім здоров'я та добра, участь у благодійних проектах, включно з забезпеченням ліками коронавірусних відділень лікарень. Для досягнення цієї мети також має сенс займатися моніторингом відгуків працівників, зворотний зв'язок може допомогти у виявленні проблем на виробництві, створенні комфортних умов роботи і, як наслідок, у відновленні репутації.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!