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Європейський регулятор попередив про небезпеку популярних ліків від COVID-19

  • Протималярійні препарати здатні викликати психічні розлади у пацієнтів з COVID-19

  • Про побічні ефекти хлорохіну та гідроксихлорохіну попередило Європейське агентство з лікарських засобів

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Лікарські засоби хлорохін та гідроксихлорохін, які використовуються для лікування COVID-19, можуть викликати психічні розлади та суїцидальну поведінку у пацієнтів.

Про це попередив регулюючий орган Євросоюзу з лікарських засобів.

Ці два препарати були одними з перших ліків, запропонованих в якості можливих від коронавірусу. Президент США Дональд Трамп активно просував гідроксихлорохін, проте його ефективність у клінічних дослідженнях не доведена.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявило про ініціювання огляду ліків після отримання повідомлення від іспанського регулятора (AEMPS) про шість випадків психічних розладів у хворих на COVID-19, яким були введені дози препаратів, що перевищують дозволені.

За результатами перевірки комітет з безпеки EMA рекомендував оновити інформацію про ліки, щоб проінформувати фахівців охорони здоров'я про ці ризики.

Обидва препарати зазвичай використовуються для профілактики малярійних інфекцій, а також схвалені для лікування ряду аутоімунних захворювань. У деяких препаратах, що містять ці сполуки, психотичні розлади вказані як рідкісний побічний ефект, зазначає EMA.

MedOboz раніше повідомляв, що ВООЗ не рекомендує використовувати ремдесивір для лікування хворих на COVID-19. Фахівці вважають, що противірусний препарат не впливає на виживаність пацієнтів.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Тег
ліки
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