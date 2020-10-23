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Марія Шевчук
Марія Шевчук
Редактор новин

"Євролаб" збирає дані для російських спецслужб

4.3т
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Лабораторія аналізів "Євролаб", яка належить кандидату в мери Києва Андрію Пальчевському, була відкрита під нього спецслужбами Росії для збору компромату на еліту України.

Про це журналіст Дмитро Гордон заявив в ефірі телеканалу Україна-24.

"За завданням, очевидно – ГРУ Генштабу ЗС РФ, ця людина (Андрій Пальчевський-прим.ред) приїхала у 2000-х до Києва, тут під нього відкрили фірму "Євролаб", яка займалася, як кажуть, збором розвідувальної документації пов’язаної з аналізами української еліти. І ця людина спокійно веде агітацію в мери Києва, ця людина ніким не перевіряється і ніяких розслідувань із цього приводу з боку воюючої з Росією держави як і раніше немає", – наголошує Гордон.

За словами Дмитра Гордона, "Євролаб" є цінним джерелом інформації для російських спецслужб.

"Євролаб" збирає дані для російських спецслужб

"Краще для розвідувального збору інформації нічого немає, тому що в "Євролабі" здає аналізи українська еліта і співробітники зарубіжних розвідок можуть знати хто хворіє на сифіліс, у кого СНІД, хто є геєм, у кого які дружини, чоловіки, у кого який стан здоров'я. На цьому можна нескінченно вербувати людей і так далі", – зазначає Гордон.

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Автор
Марія Шевчук Марія Шевчук
Особа
Андрій Пальчевський
Місце
Україна
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