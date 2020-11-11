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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Євросоюз уклав угоду з Pfizer про закупівлю вакцини проти COVID-19

  • Країни європейського блоку отримають 300 мільйонів доз революційної вакцини проти коронавірусу

  • Її розробниками є BioNTech і Pfizer

  • Поставки повинні початися до кінця 2020 року

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Європа отримає 300 мільйонів доз експериментальної вакцини проти коронавірусу від компаній Pfizer і BioNTech.

Такий контракт уклали Європейська комісія та розробники препарату, передає Deutsche Welle.

Про домовленість між Європейським союзом і компаніями стало відомо всього через день після того, як були оголошені перші результати клінічних випробувань вакцини.

У Pfizer заявили, що поставки повинні початися до кінця року за умови, що вакцина отримає схвалення від Європейського агентства з лікарських засобів.

"Сьогоднішня остаточна угода про постачання з Європейською комісією є найбільшим початковим замовленням доз вакцини для Pfizer і BioNTech на сьогоднішній день і важливим кроком на шляху до нашої спільної мети – зробити вакцину проти Covid-19 доступною для вразливих груп населення", – сказав в своїй заяві виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла.

Нагадаємо, що вакцина проти коронавірусу, над створенням якої працюють німецька компанія BioNTech і американський партнер Pfizer, запобігає зараженню в 90% випадків.

У випробуваннях третьої фази брали участь 43000 добровольців. Люди, що належать до різних етнічних груп, виявилися однаково захищеними.

Збір необхідної інформації про безпеку вакцини триватиме до третього тижня листопада. Потім вона буде передана в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (US FDA).

Раніше MedOboz писав, чому щеплення проти коронавірусу не відразу з'явиться на фармринку. Виробники повинні отримати дозвіл регулюючих органів.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
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