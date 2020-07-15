Епідеміолог пояснив, як COVID-19 міг вирватися з інституту в Китаї

Олексій Тітофф Новини медицини 10:23, 15.07.2020 Оновлено: 10:43, 15.07.2020

Співробітник лабораторії в Китаї міг винести з будівлі піддослідну мишу, заражену коронавірусом (COVID-19).

Таке припущення в інтерв'ю "КП в Україні" зробив епідеміолог, доктор медичних наук із Атланти (США) Михайло Фаворов.

"Захворів співробітник і пішов на базар за покупками. Або піддослідну мишу хтось потайки виніс і продав. У Китаї такі дикі тварини використовуються в медицині. З чуток, вартість мишей цього виду для лікування дорівнює за вагою вартості золота. Цілком можу уявити, що хтось із технічних співробітників інституту замість того, щоб утилізувати заражену мишу, поніс її на базар", – припустив учений.

Фаворов додав, що новий коронавірус за походженням можна назвати унікальним.

"Теоретично він міг виникнути без участі людини. Але ймовірність того, що панголіни обмінялися генетичною інформацією з мишами, які живуть від них за тисячі кілометрів, самі розумієте, наскільки невелика", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї почали другу фазу випробувань вакцини від COVID-19 на людях.

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