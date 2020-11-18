Експрес-тест на COVID-19 схвалено для використання в домашніх умовах

Регулюючий орган США дозволив екстрене використання експрес-тесту на коронавірус, який можна проводити в домашніх умовах.

Щоб дізнатися результат, потрібно лише 30 хвилин, пише MedicalXpress.

Набір для тестування на COVID-19 розроблений американським виробником Lucira Health. Його застосування поза медичними установами допоможе швидшому виявленню інфекції. Однак на перших етапах його використання буде обмежено, оскільки для проведення тесту буде потрібен рецепт.

Для аналізу необхідний мазок з носа. Зразок біоматеріалу поміщається у флакон із спеціальним розчином. Результати тесту відображаються у вигляді індикаторів, позначених як позитивний або негативний.

MedOboz раніше писав, що вчені запропонували використовувати Т-клітинний тест замість аналізу на антитіла для того, щоб дізнатися заражалася людина коронавірусом в минулому чи ні.