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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Експрес-тест на антитіла до COVID-19 компанії Roche схвалено в США

  • Тест для визначення антитіл до rоронавірусу від Roche дозволений FDA

  • На проведення аналізу необхідно всього 18 хвилин

  • З його допомогою також можна оцінювати силу імунної відповіді після щеплення від COVID-19

1.2т
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Швейцарська компанія Roche отримала екстрений дозвіл на використання свого тесту на антитіла до COVID-19 від американського регулятора.

Як повідомляє виробник, на проведення аналізу необхідно всього 18 хвилин.

Тест "Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S" націлений на виявлення специфічних антитіл до шиповидного білка коронавірусу, завдяки якому патоген проникає всередину людських клітин. Як біологічний зразок можна використовувати сироватку, плазму та цільну кров.

У заяві Roche про схвалення продукту говориться, що цей тест також можна використовувати для визначення ефективності вакцин від COVID-19. Багато нинішніх вакцини-кандидатів націлені на те, щоб викликати в організмі вироблення антитіл саме проти шиповидного білка SARS-CoV-2. Використання тесту після імунізації дозволить кількісно оцінити імунну відповідь та її тривалість.

Тест також підходить для виявлення потенційних донорів плазми з антитілами до коронавірусу, тобто людей, які перехворіли на коронавірусну хворобу.

MedOboz раніше писав, що хронічна хвороба нирок підвищує ризик госпіталізації з коронавірусною інфекцією. Стан органу може погіршуватися через надмірну запальну реакцію на вірус.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія
Тег
анализи
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