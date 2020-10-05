Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

"Довгий COVID-19" назвали більш небезпечною загрозою, ніж смертність від коронавірусу

15.2т
Читати матеріал російською

Так званий "довгий COVID-19", через який у людини за місяці після зараження можуть проявлятися симптоми хвороби, є не менш небезпечним, ніж смертність від звичайного коронавірусу.

Про це написала Daily Mail. Національна служба охорони здоров'я Великобританії офіційно визнала "довгий COVID-19" хворобою і розробить рекомендації для лікарів щодо її лікування.

Видання відзначило, що близько 60 000 осіб у країні страждають від довготривалих наслідків коронавірусу, які зберігаються після того, як первісна грипоподібна хвороба минула.

Задишка, виснаження, слабкість і навіть проблеми з життєво важливими органами, включно із серцем, печінкою, нирками і мозком, можуть бути результатом нападу такої хвороби.

Поки неясно, як медики розпізнаватимуть і лікуватимуть це захворювання, тому що воно представлене дуже широким спектром симптомів. Також неясно, чому воно найбільш часто зустрічається у жінок працездатного віку.

У звіті Інституту глобальних змін Тоні Блера професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор попередив, що "довгий COVID-19" може стати більш серйозною проблемою для громадської охорони здоров'я, ніж надмірна смертність через коронавірус.

Професор навів статистичні дані, які показують, що "довгий COVID-19" найбільш поширений серед жінок у віці близько 40 років, тоді як смертність від коронавірусу найбільше поширена серед літніх людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі пацієнти, поборовши COVID-19, протягом декількох місяців усе ще страждають від наслідків інфекції, серед яких постійна втома, задишка, підвищена температура і проблеми з серцем.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини