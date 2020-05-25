Дослідження завершені: Плаквеніл від COVID-19 не можна застосовувати

Гидроксихлорохин є препаратом з вираженою противірусною і протизапальною дією. Він застосовується для терапії малярії, ревматоїдного артриту, а також ефективний при СЧВ і деяких протозойних інфекційних процесах.

Штам коронавируса, що викликає COVID-19, маловивчений, і єдиний схвалений протокол лікування, що дозволяє уникнути розвитку ускладнень або знизити їх негативні наслідки, відсутній.

Терапевтичний профіль гідроксихлорохіну дозволяв припустити його ефективність щодо SARS-Cov-2, тому цей лікарський засіб використовувався в багатьох країнах світу як експериментальний.

Плаквеніл (Sanofi, Франція) кардіотоксичен і може призводити до розвитку аритмії і тахікардії, особливо на тлі наявних патологій серцево-судинної системи. Про ці ефекти попереджало FDA, також на користь цього припущення говорили невеликі по обхвату пацієнтів дослідження. Незважаючи на це, ліки застосовувалися в багатьох країнах – США, Франції, Індії, Алжирі, Марокко та ін.

Результати недавнього дослідження, в якому брало участь більше 96 тис. учасників, опубліковані в науковому журналі The Lancet. Медики шести континентів в 671 госпіталях об'єднали зусилля з аналізу профілю безпеки і ефективності гідроксихлорохіну від коронавірусної інфекції.

Встановлено, що використання Плаквенілу, зокрема у поєднанні з антибіотиком, у пацієнтів з COVID-19 сприяє захопленню госпітальної летальності та ризику виникнення порушення ритму.

У дослідженні не брали участь пацієнти, які вже були на ШВЛ, препарат призначався хворим на ранніх стадіях – приблизно протягом 48 годин з моменту виявлення інфекції. При використанні гідроксихлорохіну летальність зростає на 34-45%, а ризик виникнення аритмій збільшується в 1,4-4 рази (в залежності від комбінації препаратів).

Проведене дослідження – найбільш масштабне на сьогоднішній день. Воно остаточно встановило, що підвищена увага до Плаквенілу не має під собою підстав, оскільки від його застосування виникає помилкова, нічим не підкріплена надія на одужання.