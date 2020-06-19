Домашні тварини можуть спровокувати другу хвилю COVID-19, – учені

Дослідники з Університетського коледжу Лондона заявили, що тварини можуть стати "резервуарами" коронавірусу і призвести до другого спалаху інфекції, навіть якщо її буде ліквідовано в людей.

Як написала Daily Mail, учені закликали до більш ретельного моніторингу домашніх тварин і худоби. Необхідно вивчити, які види сприйнятливі до COVID-19 і здатні його передавати.

Професорка Джоан Сантіні заявила про докази того, що деякі представники фауни можуть заразитися вірусом від людей і передати його назад.

"Нам необхідно розробити стратегії епіднагляду, щоб уникнути раптового спалаху захворювання серед тварин, який може становити загрозу не тільки для них, а й для здоров'я людей", – сказала Сантіні.

Дослідження показали, що COVID-19 був запущений у популяції кажанів у Китаї, потім перейшов до другого виду тварин, а потім уже був переданий людині торік.

"Вірусне передавання в популяціях може стати незворотним, якщо його не зупинити. Воно стане загрозою для всіх вжитих санітарно-епідеміологічних заходів, якщо люди продовжать заражатися вірусом від зараженої популяції тварин", – сказала професор.

Сантіні у співавторстві з професоркою Сарою Едвардс розглянула дані тематичних досліджень і експериментів із тестування інфекції на невеликих групах тварин, що описують ймовірні механізми зараження. Вони підтвердили, що COVID-19 теоретично може передаватися представникам різних видів.

Дослідникам належить з'ясувати, як звірі переносять коронавірус – безсимптомно або з ускладненнями. І наскільки здатна заражена істота передати вірус іншим тваринам або людям.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Нідерландах коронавірус виявили у тварин на двох норкових фермах.