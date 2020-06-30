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Дешеві ліки проти діабету можуть допомогти в лікуванні COVID-19, – вчені

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Метформін, що використовується мільйонами людей з діабетом 2-го типу з 1950-х років, наразі показав ефект у зміцненні імунної системи та ослабленні запалення, пов'язаного, зокрема, з коронавірусною хворобою.

Як написала Daily Mail, на препарат вартістю в три пенси за таблетку звернули увагу лікарі в китайському місті Ухань. Також його ефективність при лікуванні COVID-19 дослідили і в Університеті Міннесоти в США.

Рівень смертності серед пацієнтів з коронавірусом, які приймають препарат від діабету, виявився значно нижчим, ніж у тих, хто не використовував метформін.

Китайські вчені проаналізували дані за період з січня по березень серед 104 пацієнтів, що приймають метформін, які були госпіталізовані з тяжким перебігом COVID-19. Вони зіставили їх з медичними даними 179 пацієнтів з тим же ступенем тяжкості захворювання, того ж віку і статі.

Тільки троє зі споживачів метформіну померли в порівнянні з 22 з тих, хто не приймав цей препарат.

Тим часом, дослідження, проведене в Імперському коледжі Лондона, показало, що миші, яких використовуються для вивчення розвитку атеросклерозу, відчували зміни стану після прийому метформіну в питній воді.

Джозеф Бойл, фахівець в галузі молекулярної серцево-судинної патології, який очолював цей проект, висловив надію, що результати його дослідження дадуть імпульс великомасштабному вивченню старого препарату.

При діабеті, поряд зі зменшенням кількості цукру, що виділяється печінкою в кров, метформін покращує реакцію організму на інсулін, гормон, який регулює рівень цукру в крові.

Вчений припустив, що він має широкий спектр інших ефектів, які не в повному обсязі зрозумілі. Мабуть, він послаблює запалення, яке залучено до усіх болючих процесів, включаючи атеросклероз, деменцію і рак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дані Національного інституту охорони здоров'я США показали, що препарат проти симптомів розладу шлунка лікує COVID-19 в легкій формі, коли не потрібно госпіталізація і інтенсивна терапія.

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Тема
Коронавірус
Теги
дослідження ліки вірус
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