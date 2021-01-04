COVID-19: як полегшити перебіг хвороби та запобігти інфікуванню у разі контакту із хворим

Що може запропонувати сімейний лікар для амбулаторної терапії

Пандемія коронавірусу не вщухає як в усьому світі, так й в Україні зокрема. Ріст захворюваності разом з кількістю летальних випадків щоденно фіксують у багатьох країнах. Від ситуації, яка склалася в нашій державі, потерпає не лише економіка, найбільше навантаження лягло на систему охорони здоров’я – на лікарів та медпрацівників.

Відомо, що COVID-19 викликає велику кількість ускладнень з боку дихальної, серцево-судинної, сечовивідної системи. Легка форма ковіду, згідно з офіційним протоколом, лікується в домашніх умовах, тобто амбулаторно. У разі підвищення температури або виникнення больових відчуттів сімейний лікар може назначити парацетамол та ібупрофен. Але ці препарати можуть лише полегшити симптоми, однак на самого збудника інфекції вони не впливають. Про те, як запобігти розвитку порушень функціонування певних систем й органів та зменшити прояви коронавірусної хвороби, розповів доктор медичних наук, доцент кафедри внутрішньої та сімейної медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Заїка Сергій Володимирович.

В офіційному протоколі лікування COVID-19 як противірусні препарати вказані фавіпіравір та ремдесивір. Застосування цих засобів має якісь особливості чи обмеження?

Фавіпіравір та ремдесивір поки що малодоступні на українському фармацевтичному ринку, також ці ліки можуть застосовуватися тільки в умовах стаціонару. Якщо говорити про особливості застосування, то ремдесивір потребує виключно внутрішньовенного введення. Також при його застосуванні необхідно щоденно стежити за показниками функції нирок (креатин та сечовина в крові). Фавіпіравір також має певні обмеження та його можна використовувати тільки після консультації з лікарем. Крім того, ці ліки призначаються хворому при позитивному результаті тесту на коронавірус.

ПЛР-тестування є ключовим методом в діагностиці COVID-19, однак ми знаємо, що відсоток хибнонегативних результатів становить близько 30, також важливе значення має правильна підготовка до тестування. Не рекомендується за 3-4 год до тестування їсти, пити воду, чистити зуби й користуватись жувальною гумкою, за 6-8 год – промивати ніс та горло, та не менше ніж за 24 год слід відмовитись від вживання алкоголю.

Також треба розуміти, що не всі українці можуть дозволити собі таку недешеву процедуру та в кращому випадку обмежаться імуноферментним аналізом на антитіла, який в перші 7-10 днів від початку хвороби з великою ймовірністю буде хибнонегативним.

На те, щоб дослідити зразки на наявність збудника, лабораторії знадобиться певний час. Тож можна не просто чекати результатів, а одразу починати діяти та не доводити себе до тяжких ускладнень.

Ваша рекомендація щодо протидії коронавірусу стосується певної категорії хворих?

Мова йде виключно про амбулаторних пацієнтів на початку захворювання.

Окрім полегшення симптомів, було б добре, аби препарати діяли на сам вірус та ми могли впливати не лише на прояви, а й на причину. Як Ви зазначили раніше, деякі з них недоступні для населення, чи можна використовувати інші засоби?

Так, є кілька препаратів, які, на мій погляд, заслуговують уваги, серед них тілорон з комерційною назвою Аміксин® ІС. Ця молекула відома фармацевтам понад 50 років. Тілорон внесений до списку потенційних препаратів проти вірусу Ебола, з дозволу FDA США.

Відомо, що Аміксин ІС допомагає при грипі та інших респіраторних вірусних інфекціях. Чи досліджувалась його ефективність проти інших небезпечних вірусів?

Ефективність тілорону вивчалася при вірусах SARS та Еболи. Препарат виявився нетоксичним при використанні у великих дозах та перешкоджав проникненню цих вірусів в клітини експериментальних тварин.

На початку 2020 року в інституті Пастера Республіки Корея було проведено вивчення 50 потенційних молекул, схвалених FDA, щодо їх противірусної ефективності відносно COVID-19. За результатами дослідження т і лорон виявив противірусну активність відносно коронавірусу.

Згідно з Вашо ю рекомендацією , у разі захворювання на COVID-19 Аміксин ІС приймається окремо чи комплексно з іншими препаратами?

Цей противірусний засіб приймається в комплексній схемі з аскорбіновою кислотою та ентеросорбентом (для найкращого ефекту адсорбент повинен застосовуватися окремо через 2 години після їжі). Щодо вітаміну С, то його включення до схеми зумовлено біологічними функціями – він модулює імунітет, а також допомагає всмоктуванню заліза, контролює рівень гістаміну, бере участь у виведенні хімічних речовин з організму та регуляції ламкості судин.

Третім компонентом схеми є гідрогель метилкремнієвої кислоти, відомий як Ентеросгель. Мета його застосування – знизити рівень молекул з протизапальними властивостями та, таким чином, запобігти розвитку "цитокінового шторму". Препарат сприяє усуненню інтоксикаційного синдрому та швидкій регресії клінічних симптомів.

Чи застосовувалась схема "Аміксин ІС – вітамін С – Ентеросгель" на практиці?

Так, схема застосовувалася на практиці. Протягом серпня-листопада 2020 року було проліковано 50 хворих з лабораторно підтвердженим COVID-19. Найпоширенішими симптомами були: температура вище 38 °C – спостерігалась у 92% випадків, загальна слабкість – у 72%, біль у горлі – у 50%, втрата нюху – у 45%. Слід зазначити, що нюх та смак втрачаються на 3-4 добу від початку захворювання.

Які дози препаратів призначалися пацієнтам?

Схема лікування була наступною:

Аміксин ІС 0,125 г приймався по 2 таблетки один раз на добу на перший, другий та четвертий день лікування, на третій – робиться перерва. Курс лікування Аміксином ІС становив 6 таблеток.

Ентеросгель приймався в капсулах, по одній тричі на добу через дві години після їжі. Тривалість курсу – 10 днів.

Аскорбінову кислоту у дозі 500 мг приймали один раз на добу протягом 10 днів.

Також призначались жарознижувальні засоби (парацетамол).

Ви рекомендуєте приймати ліки вже при перших симптомах, не чекаючи результату тесту на коронавірус?

Починати лікування краще відразу при появі перших симптомів. Запропонована схема певним чином буде універсальною при будь-якій гострій респіраторно-вірусній інфекції, в тому числі й при грипі. Крім того, вона добре переноситься пацієнтами та не має суттєвих побічних ефектів. Ця рекомендація базується на результатах лікування хворих, про яких я говорив раніше. Більшість з них, а саме 76%, розпочинали прийом препаратів в день звернення.

А інші 24% пацієнтів, коли вони починали терапію та чи була помічена різниця залежно від дня її початку?

У хворих, які розпочинали лікування на четверту добу після появи симптомів, успішність лікування була 50%. Цей показник зберігався й для груп з частішим розвитком як односторонньої, так й двобічної пневмонії, а також для пацієнтів, яким до того частіше призначали антибіотики. Навіть за таких несприятливих обставин перебіг ускладнень був легшим.

В у сіх випадках застосування схеми "Аміксин ІС – вітамін С – Ентеросгель" лікування коронавірусної інфекції було успішним?

На жаль, про 100% ефективність терапії у кожному з випадків говорити не можна, оскільки у хворих на COVID-19 спостерігається схильність до гіперкоагуляції крові вже на початку захворювання. Припускаю, що саме гіперкоагуляція крові в дебюті захворювання у хворих на COVID-19 є тим пусковим чинником, який призводить до виникнення ускладнень навіть у молодих пацієнтів.

Призначення антиагрегантної фармакотерапії разом з Аміксином ІС, Ентеросгелем та вітаміном С вже на початку лікування дозволить зменшити кількість ускладнених випадків інфекції. Тут мова йде про ацетилсаліцилову кислоту (кардіоаспірин) в дозі 75-150 мг, яка має кроворозріджувальний ефект та допомагає запобігти утворенню тромбів. І зараз я рекомендую своїм пацієнтам приймати ацетилсаліцилову кислоту в дозі 75 м г (кардіоаспірин) вже з першого дня захворювання разом з Аміксином ІС, вітаміном С та Ентеросгелем. Пацієнтам, яким протипоказана ацетилсаліцилова кислота, можна приймати клопідогрель у відповідних терапевтичних дозах.

На які показники можна орієнтуватися, щоб вчасно розпізнати можливі проблеми з системою згортання крові?

Виявити такі порушення можна за показниками коагулограми та рівнем D-димеру. З власного досвіду можу сказати, що якщо на п’ятий день після інфікування спостерігаємо зміни вищевказаних показників, то пацієнт з високою ймовірністю матиме проблеми з ускладненнями перебігу COVID-19. Таким чином, дані коагулограми та рівень D-димеру ми можемо використовувати як маркери ризику утворення тромбів.

Що б Ви порадили родичам хворих на COVID-19 або людям, які контактували з хворим?

Особливістю коронавірусної інфекції є той факт, що людина, яка інфікована даним вірусом, за два дні до появи симптомів захворювання розпочинає активно його розповсюджувати та заражати інших. Тому великий ризик захворіти мають родичі хворих та співробітники. Крім того, існує великий ризик швидкого розповсюдження інфекції COVID-19 в місцях, де компактно проживає багато людей, наприклад, у гуртожитках.

В таких випадках я раджу родичам або контактним особам одразу ж розпочинати прийом Аміксину ІС 0,125 г по 2 таблетки один раз на добу на перший, другий та четвертий день лікування, на третій – робити перерву. Вітамін С в дозі 500 мг по 1 таблетці один раз на добу приймати протягом 10 днів. Дана схема добре проявила себе щодо профілактики розповсюдження COVID-19 серед студентського колективу нашого університету. Також знаю, що нашим досвідом скористались кілька київських ВНЗ.

Підсумуймо найголовнішу інформацію з нашої розмови для читачів.

В умовах пандемії COVID-19 та важкості його перебігу будь-які симптоми респіраторно-вірусної інфекції необхідно розцінювати як симптоми ковіду. Призначення схеми "Аміксин ІС – вітамін С – Ентеросгель" та антиагреганту ( кардіоаспірин 75 мг або клопідогрель 75 мг) є патогенетично виправданим та ефективним при лікуванні хворих з коронавірусом. Раннє призначення такої терапії зменшить ризик виникнення ускладнень, пов’язаних з інфекцією.

Якщо ви контактували (особливо критичними є два дні до початку захворювання) або контактуєте з хворим на COVID-19, то для зменшення ризику захворювання необхідно відразу ж розпочати профілактичний прийом "Аміксин ІС – вітамін С".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!