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В Україні змінили протокол лікування COVID-19 після критики експериментального препарату ВООЗ

5.7т
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У Міністерстві охорони здоров'я оновили протокол лікування COVID-19 в Україні.

Відповідний наказ підписав глава МОЗ Максим Степанов. Оновлений документ оприлюднили на сайті міністерства (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Ведуча інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська, яка також брала участь у розробці протоколу, написала у Facebook, що головна зміна стосується препарату тоцілізумаб. Його виключили з лікування хворих із критичним перебігом інфекції, а призначати рекомендують тільки "важким".

Скриншот
Скриншот

  • Відомо, що тоцілізумаб як імунодепресант призначається для терапії ревматоїдного артриту (середнього або високого ступеня активності).

  • Також застосування тоцілізумаб обгрунтовано у пацієнтів з активними формами поліартикулярного і системного ювенільного ідіопатичного артриту.

  • Ймовірну ефективність цих ліків при COVID-19 показали дослідження вчених.

У грудні Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася з листом до Степанова. У ВООЗ заявили, що стурбовані рішенням Кабінету міністрів виділити 125 млн грн на тоцілізумаб та імуноглобулін, експериментальні ліки від коронавірусу.

Тоді Голубовська не погодилася з позицією ВООЗ. Лікарка написала, що в Україні теж стурбовані тим, що ВООЗ "не дає нашим хворим шансу отримати терапію, яка може врятувати їм життя".

Оновлений протокол лікування:

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 січня-2021 Харківська фармацевтична компанія "Біолік" підтвердила, що подала заяву в Міністерство охорони здоров'я України на реєстрацію російської вакцини "Супутник V".

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Автор
Дар&#39;я Дурова Дар'я Дурова
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Особи
Максим Степанов Ольга Голубовська
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я ліки Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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