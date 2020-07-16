COVID-19: питань все ще більше, ніж відповідей

Коронавірусна інфекція, яка почала своє активне поширення у світі на початку року, досі залишає більше питань, ніж відповідей. Одне з них – як оцінювати рівень загрози: по числу хворих або летальних випадків. Це пов'язано з панікою навколо постійного зростання числа виявлених хворих, що вимагає реакції з боку уряду кожної країни. Подібні настрої підтримуються та тиражуються багатьма ЗМІ, а дані, на які всі посилаються, включають результати тестів, що не завжди відповідають дійсності.

Все більше вчених доходять висновку, що коронавірус SARS-CoV-2, як і інші вірусні інфекції типу грипу, парагрипу та ін., мають сезонність. Це підтверджується, зокрема, статистикою Бразилії, де спалах супроводжується високою летальністю.

Таким чином, влітку, найімовірніше під впливом ультрафіолетових променів і інших чинників, активність коронавірусу знижується. В результаті при зараженні зменшується вірусне навантаження й, як наслідок, хвороба протікає в легкій формі. Також не варто недооцінювати ефективність масок, завдяки яким можна значно знизити дозу зараження.

З огляду на те, що COVID-19 перехворіють всі, й невідомі терміни появи вакцини в достатній кількості, а також її ефективність, то хворіти в літню пору краще, ніж в сезон гострих респіраторних інфекцій.

Основний показник, на який слід орієнтуватися при прийнятті рішення про введення жорстких карантинних заходів – це летальність та кількість вільних ліжко-місць для лікування важких хворих.

Людям похилого віку рекомендується не покладатися на ослаблення вірусного навантаження в літній період та мінімізувати ймовірність зараження, оскільки через хронічні захворювання вони знаходяться в зоні підвищеного ризику.

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