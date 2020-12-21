COVID-19 набагато небезпечніший за грип – результати дослідження

Кількість летальних випадків від COVID-19, збудником якої є SARS-CoV-2, в три рази вище, ніж від сезонного грипу.

Вчені проаналізували дані понад трьох тисячі пацієнтів з коронавірусною інфекцією та більше 12 тисяч хворих на грип, які були госпіталізовані.

Показник смертності серед пацієнтів з ковідом склав 18,5%, а для хворих на грип – 5,3%.

Найвищий ризик смерті від коронавірусної хвороби спостерігався у людей віком 75 років і старше, в анамнезі яких значилися хронічне захворювання нирок або деменцією, та темношкірих з такими супутніми патологіями, як ожиріння, діабет або порушення ниркової функції.

В ході дослідження також встановлено, що необхідність в дихальних апаратах для хворих на COVID-19 була вище в 4 рази, вони майже в 2,5 рази частіше потрапляли у відділення інтенсивної терапії. Такі пацієнти довше перебували в медустанові.

Група французьких дослідників прийшла до аналогічних висновків: майже в два рази більше людей було госпіталізовано через COVID-19 в розпал пандемії, ніж через грип в розпал сезону 2018/2019 років, а смертність хворих на коронавірус була майже в три рази вищою.

Раніше MedOboz писав, що коронавірусна інфекція у пацієнтів з важкою пневмонією має дві стадії, які відрізняються рівнем вірусу в легеневій тканині.