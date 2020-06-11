Італійські вчені провели дослідження, які засвідчують, що коронавірус став менш небезпечним для людського організму.

Як повідомляє РИА Новости, дані про ослаблення коронавірусу надходять із різних країн. Вчені назвали це гарною новиною для всіх людей.

Італійський вірусолог, проректор міланського університету Vita-Salute San Raffaele Массімо Клементі з працівниками лабораторії мікробіології та вірусології госпіталю San Raffaele зайнялися пошуком наукового пояснення зміни клінічної картини хвороби COVID-19.

COVID-19 мутував і ослаб: вчені повідомили хороші новини

"Ще у травні наші лікарі відзначили прогресуюче зниження гостроти захворювання, з яким госпіталізували інфікованих коронавірусом пацієнтів. При цьому йшлося не тільки про зменшення кількості хворих, але і про скорочення числа хворих, яким потрібне лікування у відділенні інтенсивної терапії, зокрема у зв'язку із запаленням легенів. Одночасно збільшилася кількість заражених, яких можна було лікувати вдома", – розповів вірусолог.

Вчені провели велике дослідження, в ході якого порівняли 100 пацієнтів, що поступили в лікарню з 1 до 15 березня, і 100 пацієнтів, госпіталізованих у другій половині травня.

"З'ясувалося, що вірусне навантаження в початковій стадії епідемії була значно, в десятки разів вище, ніж у кінці травня. Цей результат має дуже велике значення", – сказав Клементі.

Професор вважає зниження вірусного навантаження доказом ослаблення COVID-19. За його словами, цей висновок підтверджують дані, які він отримав з інших країн, що перебувають на різних етапах епідемії.

"Британські колеги встановили, що існують певні зони генома вірусу, де відбуваються мутації. Йдеться про феномен під назвою гомоплазія. Це означає, що вірус дуже пластичний і пристосовується до людського організму за допомогою різних мутацій", – підсумував учений.

Він наголосив, що процес ослаблення відбувається в усіх країнах, незалежно від їхнього географічного положення та стадії епідемії, на якій вони перебувають.

"Всюди еволюція вірусу йде в одному і тому самому напрямку, десь швидше, десь повільніше. Досить імовірно, що цей процес призведе до скорочення патогенного потенціалу вірусу, зниження його вірулентності, як це не раз бувало раніше. Поступово вірус стає менш агресивним, він пристосовується і слабшає", – резюмував вірусолог.

Він висловив припущення, що досить скоро коронавірус стане настільки слабким, що "як і решта коронавірусів, викликатиме у людини лише банальні респіраторні захворювання".

Клементі висловив надію, що другої хвилі захворюваності, яку прогнозували на осінь, може і не бути.

Як писав OBOZREVATEL, лікарі припустили, що за 2 роки на COVID-19 перехворіє 80% населення земної кулі

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!