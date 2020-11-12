Позитивні новини про вакцину проти коронавірусу, а також вироблені терапевтичні стратегії дають надію пережити зиму. Однак цей період приносить з собою цілий ряд респіраторних вірусів, в першу чергу грипу. Отже, чи є причина хвилюватися через одночасне зараження вірусами грипу та SARS-CoV-2, що називається коінфекцією?

Нещодавно ЗМІ повідомляли про підтверджений випадок коінфекції грипом та ковідом. Це може бути ще однією проблемою під час нинішньої пандемії. На щастя, пацієнт одужав, але це не перший і не останній випадок такого вірусного комбо.

На цій стадії пандемії відомо про багатьох пацієнтів, які випадково перенесли коінфекцію грипу та COVID-19. Перші повідомлення про це з'явилися ще навесні. Повідомлялося, що дев'ять пацієнтів з 1054 з Уханя і сусідніх регіонів отримали позитивний результат як на SARS-CoV-2, так і на віруси грипу.

З тих пір було опубліковано більше 80 звітів з усього світу про пацієнтів, одночасно інфікованих і грипом, і COVID-19. Судити про те, як впливають інфекції одна на одну складно, оскільки число пацієнтів з коінфекцією все ще досить низьке. Це пов'язано з тим, що при отриманні позитивного результату на ковід лікарі відразу починають лікування і не призначають додаткові аналізи на інші можливі віруси. Проблема також в тому, що деякі симптоми ковіду і грипу збігаються.

Існує потенційна небезпека перевантаження імунної системи через коінфекцію цими вірусама. Тому лікарі рекомендують робити щеплення проти грипу в осінньо-зимовий сезон 2020-2021, як для зниження ймовірності поєднання двох інфекцій серед населення, так і для зменшення кількості госпіталізацій через грип.