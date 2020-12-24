У мене немає слів.

Ми теж дуже стурбовані тим, що Ґанс Клюге не дає нашим хворим шансу отримати терапію, яка може врятувати їм життя. Ймовірно, ті активісти від медицини, які наскаржилися у ВООЗ, з числа колишніх так званих державних діячів, які розвалили систему стандартизації медичної допомоги в Україні, забули написати, що наші лікарі не мають права призначати лікарські засоби для лікування COVID-19, що не входять в протокол. Також вони "забули" (а, скоріше, не знали) про те, що весь світ призначає різні методи лікування, які не мають чітких доказів зі зрозумілих усім адекватним людям причин, і це лікування називається "експериментальним", або "милосердним" і направлено на можливість дати пацієнту шанс на виживання. Так, на жаль, пандемія поширюється набагато швидше, ніж процедури отримання доказів, але це не означає, що ці методи неефективні.

Хочу нагадати, що ми теж були стурбовані тим, що протоколи ВООЗ забороняли нам призначати гормони на перших етапах, що призвело б до набагато більшої смертності, ніж ми маємо зараз, якби не наші самовіддані лікарі, які лікували хворих таким чином, щоб вони могли вижити, а не шляхом дотримання помилкових рекомендацій, які в подальшому були виправлені.

На закінчення хочу сказати, що, якщо хворих не лікувати, то не вистачить ніякого кисню. Ми стояли і стоїмо на позиції ЗАПОБІГАННЯ тяжких і вкрай тяжких станів шляхом СВОЄЧАСНОГО (до реанімації) впровадження сучасних методів лікування, які добре себе зарекомендували у світовій практиці. На даному етапі. І робимо це не без успіху. Тільки не масками з пульсоксиметрами, а конкретними схемами терапії. Тому, ймовірно, і смертність у нас не така, як в деяких цивілізованих країнах.

Весь текст – тут.