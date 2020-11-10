Чому вакцина проти COVID-19 від Pfizer не надійде в аптеки найближчим часом

Вакцина проти COVID-19, розроблена американською фірмою Pfizer і німецькою компанією BioNTech, не буде доступна для всіх найближчим часом.

Про це повідомляє Reuters.

Перш ніж почати масове виробництво і поширення вакцини серед груп населення, які її найбільше потребують, Pfizer і BioNTech повинні отримати схвалення регулюючих органів. Першими, хто отримає щеплення від коронавірусу, ймовірно, будуть працівники охорони здоров'я і люди, що живуть в будинках престарілих.

Складні умови зберігання можуть вплинути на доступність вакцини в багатьох лікарнях США. Ця проблема актуальна також для віддалених сільських районів, де немає необхідного обладнання, не кажучи вже про бідні країни з обмеженими ресурсами.

Справа в тому, що дана вакцина, яка використовує синтетичну мРНК для активації імунітету проти вірусу, повинна зберігатися при температурі -70 градусів за Цельсієм або нижче.

"Холодовий ланцюг буде одним з найскладніших аспектів проведення вакцинації. Це буде проблемою в будь-яких умовах, тому що в лікарнях навіть у великих містах немає сховищ для вакцини при такій наднизькій температурі", – зазначив старший науковий співробітник Центру безпеки здоров'я Джона Хопкінса Амеш Адаля.

Прес-секретар Pfizer Кім Бенкер заявила, що компанія тісно співпрацює з урядом США в питаннях доставки вакцини з її розподільних центрів у США, Німеччині та Бельгії по всьому світу. Доставка в майбутньому може здійснюватися з використанням сухого льоду.

Раніше MedOboz повідомляв, що вакцина фармкомпаній Pfizer і BioNTech показала 90%-у ефективність у запобіганні коронавірусної інфекції. Препарат проходить фінальний етап клінічних випробувань.