На розробку та тестування нової вакцини зазвичай йде не менше 12-18 місяців. Минуло трохи більше 10 місяців після публікації генетичної послідовності вірусу SARS-CoV-2, а вже дві фармацевтичні компанії подали заявку на дозвіл в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Їх вакцини виявилися високоефективними проти вірусу.

Про ключові переваги щеплень на основі мРНК від коронавірусної хвороби повідомляється на сайті Массачусетського технологічного інституту.

Обидві вакцини зроблені з інформаційної (матричної) РНК. Цю молекулу клітини природнім чином використовують для передачі інструкцій ДНК до клітинного механізму синтезу білка. Вакцина на основі мРНК ніколи раніше не схвалювалася FDA. Проте, багато років досліджень були присвячені РНК-вакцинам, і це одна з причин, чому вчені змогли так швидко почати тестування таких вакцин проти COVID-19. Після того, як в січні були виявлені вірусні послідовності, фармацевтичним компаніям Moderna та Pfizer/BioNTech знадобилося всього кілька днів, щоб створити вакцину-кандидата на основі мРНК.

Ця технологія дозволяє швидко створювати вакцини проти нових хвороб у порівнянні з традиційним підходом, який передбачає виготовлення вакцини на основі убитих або ослаблених збудників (вірусів або бактерій). Вони викликають імунну відповідь, яка дозволяє організму пізніше боротися з цим патогеном.

Замість доставки вірусу або вірусного білка РНК-вакцини доставляють генетичну інформацію, яка дозволяє власним клітинам організму виробляти вірусний білок. Синтетична мРНК, що кодує вірусний білок, може запозичити цей механізм для виробництва безлічі копій білка. Ці білки стимулюють імунну систему до відповіді, не створюючи ризику зараження.

Ключовою перевагою мРНК є те, що її дуже легко синтезувати, якщо дослідникам відома послідовність вірусного білка, на який вони хочуть націлити. Більшість вакцин проти SARS-CoV-2 викликають імунну відповідь, націлену на спайковий білок коронавірусу, який знаходиться на поверхні вірусу.

"Що стосується традиційних вакцин, вам потрібно багато доопрацювати. Вам потрібна велика фабрика, щоб виробляти білок або вірус, а на їх вирощування потрібно багато часу", – говорить Роберт Лангер, професор і один із засновників Moderna. "Перевага мРНК в тому, що вона вам не потрібна. Якщо ви вводите людині наноінкапсульовану мРНК, вона потрапляє в клітини, і тіло стає вашої фабрикою. Звідти тіло подбає про все інше".

Лангер витратив десятиліття на розробку нових способів доставки ліків, включаючи терапевтичні нуклеїнові кислоти, такі як РНК і ДНК. У 1970-х він опублікував перше дослідження, що показує, що можна інкапсулювати нуклеїнові кислоти, а також інші великі молекули в крихітні частинки та доставити їх в організм.

У наступні роки вчений з колегами розробили ліпідні наночастинки, які також дуже ефективні в доставці нуклеїнових кислот. Ці носії захищають РНК від руйнування в організмі і допомагають переносити її через клітинні мембрани. РНК-вакцини Moderna і Pfizer містять ліпідні наночастинки.

Інформаційна РНК є великою гідрофильною молекулою, яка сама по собі не проникає в клітини. Тому вакцини загорнуті в наночастинки, що полегшує їх доставку всередину клітин, де запускається процес трансляції білків.

Одним з недоліків вакцин з мРНК є те, що вони можуть руйнуватися при високих температурах, тому сучасні вакцини зберігаються при таких низьких температурах. Вакцина від SARS-CoV-2 компанії Pfizer повинна зберігатися при -70 °C, а вакцина Moderna – при -20 °C.

Вражаюча ефективність обох цих вакцин проти COVID-19 в клінічних випробуваннях третьої фази (приблизно 95%) дає надію, що ці вакцини допоможуть покласти край не тільки нинішній пандемії, але і що в майбутньому ця технологія може бути корисна в боротьбі з такими захворюваннями, як ВІЛ та рак.