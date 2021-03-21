Чому ми не худнемо під час посту: дієтологиня дала пояснення

Дієтологиня Ірина Гудим заявила, що, коли людина переходить на режим пісного харчування, кількість білка, який вона отримує з їжею, значно зменшується. Відповідно, менше стає і енергії, яка витрачається на процес травлення.

За словами експертки, коли ми отримуємо потрібну кількість білка – від 0,8 до 1 г на кожен кілограм ваги тіла – організм витрачає багато енергії для того, щоб переварити цей білок, пише Liga.net.

Так, значне зниження кількості білка в раціоні може спричинити втрату м'язової маси, так як тіло не виробляє протеїн, а отримує його з їжі. І добре, якщо це м'язи рук і ніг.

Набагато гірше, коли ці зміни торкаються внутрішніх органів – серцевий м’яз та ворсинки у кишківнику, які також мають білковий характер. Їхнє головне завдання – всмоктувати вітаміни та мінерали, які ми отримуємо разом з їжею.

"Коли порція білка знижується (менш 30 грамів на день), ці ворсинки відмирають, а нові не утворюються (не вистачає будівельного матеріалу). Ми можемо додатково пити дорогі вітамінні комплекси, але користі від цього майже не отримаємо, тому що вони просто пройдуть наскрізь, вийдуть з тіла природним шляхом разом із сечею", – зазначила Гудим.

Чому не можна схуднути під час Великого посту. Джерело: Getty Images

Друга причина, через яку не худнуть під час посту, витікає з першої. Так, м'язова тканина є найбільшим споживачем калорій і тому вона ненажерлива щодо енергії, і ми витрачаємо на неї велику дозу калорій.

У такий спосіб наш організм починає витрачати менше калорій через втрату м'язової тканини і зменшення кількості білка в їжі. У підсумку з'являється надлишок, який і відкладається у вигляді додаткової ваги.

"Тому якщо в першій рік ви дійсно схуднете під час посту, вже під час другого й третього цей ефект буде майже непомітним. Наш організм звикає до шоку, а ми починаємо шукати нові смачні пісні страви й намагаємось внести різноманіття у доволі просте меню. Починаємо готувати пісні пироги та млинці, до складу яких входить борошно та цукор. Все це не сприяє втраті зайвої ваги", – підсумувала дієтологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-дієтологиня Наталія Самойленко розповіла про продукти, які можуть замінити м'ясо під час Великого посту. За її словами, відмова від м'яса у піст може позитивно позначитися на вашому здоров'ї, знизивши ризики розвитку раку і захворювань серцево-судинної системи.

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