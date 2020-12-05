Колись Франція була домом для батька імунізації Луї Пастера, але зараз вона входить в число найбільш скептично налаштованих до вакцин націй на Землі. Це викликає серйозну стурбованість, оскільки країна готує одну з найбільших кампаній вакцинації в своїй історії.

Схвалення Великобританією вакцини проти COVID-19 для масового використання спричинило тиск на інші країни. Президент Франції вже заявив, що має намір почати вакцинацію найбільш уразливих груп на початку 2021 року, після чого піде другий етап, націлений на широку громадськість. Щоб домогтися колективного імунітету, йому потрібно переконати достатню кількість отримати щеплення.

Згідно з опитуваннями, приблизно половина жителів країни планує вакцинуватися, тоді як друга половина скептично ставиться до цієї затії. Макрон сподівається залучити на свою сторону людей "переконаністю" та "прозорістю".

Тривалий час Франція була країною з високими показниками використання антибіотиків та антидепресантів, але в останні роки французи стали більш підозріло ставитися до фармпромисловості. Масла у вогонь додали протести "жовтих жилетів", посиливши теорії змови про те, що уряд зобов'язаний фармацевтичним компаніям, які живилися збільшенням кількості обов'язкових уколів дітям від 3 до 11 років.

На думку експертів в області охорони здоров'я, суспільна довіра до щеплень почала слабшати після скандалу в 80-х, коли сотні хворих на гемофілію були інфіковані ВІЛ після переливання зараженої крові.

Далі був скандал з популярним препаратом для схуднення Mediator, який викликає серйозне пошкодження серця і, можливо, вбив понад 2000 осіб. Підозри посилюються.

У 2009 році кампанія проти свинячого грипу закінчилася тим, що держава спалила мільйони непотрібних уколів на сотні мільйонів євро. Після такого фіаско, багато людей проти масової вакцинації, включаючи деяких медиків. Така позиція лікарів викликала довіру до антивакцинаторського руху.

Також були лікарі, які просували препарат хлорохін як ліки від коронавірусу. Зараз відомо, що він не може використовуватися в цих цілях.

Скептицизм впливових людей досить небезпечний з точки зору здоров'я населення. З одного боку, багато людей вважають, що серйозність COVID-19 перебільшена, вони не хочуть бути піддослідними кроликами. З іншого – захворюваність тільки зростає, як і число померлих. Ймовірно, рішення Німеччини про обов'язкове щеплення від кору, а також встановлення немаленького штрафу, може послужити прикладом у вирішенні цієї проблеми, як знати.

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