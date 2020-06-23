Чоловіки виробляють більше антитіл до COVID-19, ніж жінки, – вчені

Чоловіки виробляють більше антитіл проти COVID-19, ніж жінки, і тому є кращими донорами плазми.

Як повідомило Daily Mail, про це свідчать дослідження, проведені Національною службою охорони здоров'я Англії (NHS). Медики вивчали на антитіла зразки крові у людей, що перехворіли на коронавірус.

Статистика показала, що близько 43 відсотків донорів чоловічої статі мали досить антитіл до COVID-19 в крові, щоб її можна було використовувати для лікування інших пацієнтів. Серед жінок цей показник склав лише 29 відсотків.

Заступник директора NHS Девід Робертс пояснив, що тяжко хворі пацієнти COVID-19 виробляють більше антитіл, які нейтралізують або вбивають вірус.

За його словами, багато досліджень показали, що чоловіки хворіють на коронавірус частіше і важче, ніж жінки.

"Ми вивчаємо кожного донора плазми, і у чоловіків відзначаємо більш високий рівень антитіл. Це означає, що ми з більшою ймовірністю зможемо використовувати їхню плазму для порятунку життів", – сказав Робертс.

Терапія реконвалесцентною плазмою, до складу якої входять антитіла людей, що перехворіли на коронавірус, – один з видів лікування COVID-19, який проходить випробування в Великобританії.

В даний час неясно, як довго діють антитіла проти COVID-19. Але якщо випробування виявляться успішними, така терапія може стати поширеною практикою в лікарнях.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, висока смертність від коронавіруса серед чоловіків може пояснюватися тим, що чоловіки і жінки по-різному ставляться до захворювань.