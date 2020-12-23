Чи підходять існуючі тести для виявлення нових штамів коронавірусу

Існуючі тести на COVID-19 можна використовувати для виявлення нових варіантів коронавірусу, які були виявлені у Великобританії, ПАР, Данії та інших країнах.

Старший експерт лабораторії ВООЗ Франк Конінгс запевнив, що всі наявні тести, які використовувалися до появи мутованих штамів, можуть використовуватися і надалі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Twitter організації.

Він пояснив, що ПЛР-тести не втрачають своєї ключової важливості в діагностиці коронавірусної хвороби. Це стосується і тестів на антиген. Навіть експрес-тести не скасовуються, їх можна використовувати для виявлення нових штамів SARS-CoV-2.

MedOboz раніше писав, що Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість зміни рекомендацій про продаж в аптеках України антибіотиків. Зокрема тих, які українці купують для боротьби з коронавірусом.

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