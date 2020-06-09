Часник і цибуля не вбивають бактерії: експеримент українських вчених розвінчав міф
Українські вчені-медики спростували думку про те, що такі популярні народні засоби, як цибуля і часник, допомагають "вбивати" в організмі деякі шкідливі бактерії.
Результатами дослідження, з яким допомогли у бактеріологічній лабораторії КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва", поділився на своїй сторінці у Facebook кандидат медичних наук Павло Бик.
"У "народі" чомусь вважають, що часник та цибуля володіють бактерицидними чи бактеріостатичними властивостями. Ця теза часто тиражується у ЗМІ а також циркулює серед лікарів та дієтологів. Багато хто наїдається часнику в надії на профілактику чи лікування бактеріальних і вірусних інфекцій", – зазначив він.
За його словами, перевірити це фахівці вирішили в бактеріологічній лабораторії на культурах "улюблених" збудників ранових інфекцій: золотистого стафілококу (S. aureus), кишкової палички (E. coli), синьогнійної палички (P. aeruginosa) та грибка Кандида (Candida albicans).
Чутливість збудників визначалася аналогічно антибіотикам чи антисептикам. Зокрема, на щойно засіяну бактеріальну культуру вчені наносили краплю соку, в яку згодом поклали зріз часнику та цибулі.
Результати дослідження, які оцінювали на наступну добу, показали, що стафілокок, синьогнійна та кишкова палички, а також Кандида "прекрасно росли як на часнику так і на цибулі". Крім цього, зважаючи на інтенсивну "колонізацію Кандидою" досліджуваних зразків, медики припустили, що вони мають певний стимулюючий вплив на ріст грибка, ймовірно, через високий природній вміст цукрів.
"Висновки: часник та цибуля не володіють бактерицидними чи бактеріостатичними властивостями проти досліджуваних збудників, а також не діють на грибки. Вони просто смачні", – констатують українські дослідники.
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