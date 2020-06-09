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Часник і цибуля не вбивають бактерії: експеримент українських вчених розвінчав міф

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Українські вчені-медики спростували думку про те, що такі популярні народні засоби, як цибуля і часник, допомагають "вбивати" в організмі деякі шкідливі бактерії.

Результатами дослідження, з яким допомогли у бактеріологічній лабораторії КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва", поділився на своїй сторінці у Facebook кандидат медичних наук Павло Бик.

"У "народі" чомусь вважають, що часник та цибуля володіють бактерицидними чи бактеріостатичними властивостями. Ця теза часто тиражується у ЗМІ а також циркулює серед лікарів та дієтологів. Багато хто наїдається часнику в надії на профілактику чи лікування бактеріальних і вірусних інфекцій", – зазначив він.

Часник і цибуля не вбивають бактерії – вчені

Часник і цибуля не вбивають бактерії – вчені

За його словами, перевірити це фахівці вирішили в бактеріологічній лабораторії на культурах "улюблених" збудників ранових інфекцій: золотистого стафілококу (S. aureus), кишкової палички (E. coli), синьогнійної палички (P. aeruginosa) та грибка Кандида (Candida albicans).

Українські вчені-медики, які провели експеримент

Українські вчені-медики, які провели експеримент

Facebook/Pavlo Byk

Чутливість збудників визначалася аналогічно антибіотикам чи антисептикам. Зокрема, на щойно засіяну бактеріальну культуру вчені наносили краплю соку, в яку згодом поклали зріз часнику та цибулі.

Часник і цибуля не вбивають бактерії

Часник і цибуля не вбивають бактерії

Facebook/Pavlo Byk

Результати дослідження, які оцінювали на наступну добу, показали, що стафілокок, синьогнійна та кишкова палички, а також Кандида "прекрасно росли як на часнику так і на цибулі". Крім цього, зважаючи на інтенсивну "колонізацію Кандидою" досліджуваних зразків, медики припустили, що вони мають певний стимулюючий вплив на ріст грибка, ймовірно, через високий природній вміст цукрів.

Часник і цибуля не вбивають бактерії

Часник і цибуля не вбивають бактерії

Facebook/Pavlo Byk

"Висновки: часник та цибуля не володіють бактерицидними чи бактеріостатичними властивостями проти досліджуваних збудників, а також не діють на грибки. Вони просто смачні", – констатують українські дослідники.

Часник і цибуля не вбивають бактерії

Часник і цибуля не вбивають бактерії

Facebook/Pavlo Byk

Часник і цибуля не вбивають бактерії

Часник і цибуля не вбивають бактерії

Facebook/Pavlo Byk

Часник і цибуля не вбивають бактерії

Часник і цибуля не вбивають бактерії

Facebook/Pavlo Byk

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
живлення Дослідження вчених здоров'я
Місце
Україна
Теги
продукти харчування
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