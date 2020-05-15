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Biopharma відкрила гарячу лінію для донорів плазми по створенню ліків від COVID-19

2.7т
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Компанія Biopharma, яка займається розробкою ліків від ускладнень коронавірусної інфекції, відкрила гарячу лінію – 0800600003 – для всіх, хто може стати донором крові. Зателефонувавши за контактним номером можна дізнатися подробиці процедури, включаючи суму і спосіб отримання компенсації, а також записатися до плазмоцентру на зручний час.

Розробка препарату ведеться в партнерстві з провідними фахівцями-імунологами світу. Для забезпечення дослідження в терміновому порядку потрібно не менше 300 л плазми. Ще одна необхідна умова для успішності проекту – участь не менше 500 донорів.

Плазмацентри компанії "Біофарма Плазма" працюють в декількох містах – Конотопі, Шостці, Дніпрі, Харкові, Сумах і Черкасах. Ведуться перемовини про співпрацю, яка дозволить збирати біоматеріал у будь-якому місті України.

Для того щоб стати донором крові, необхідно перехворіти COVID-19 і мати довідку з лікарні, при цьому факт одужання повинен підтверджуватися двома негативними результатами тестів ПЛР на коронавірус. Протягом останніх 14 днів у донора повинні бути відсутніми симптоми ГРВІ.

Компанія Biopharma просить всіх, хто підходить під критерії донорства, зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 0800600003 та взяти участь в розробці ліків, які можуть врятувати багато життів.

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