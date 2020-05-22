Безкоштовне тестування донорів плазми на наявність антитіл до COVID-19

Компанія Biopharma в співдружності з іншими членами Міжнародного альянсу займається розробкою гіперімунного імуноглобуліну для лікування коронавирусной інфекції COVID-19.

Для створення препарату потрібна плазма крові з антитілами до коронавірусу. Для забезпечення максимально простого виявлення можливих донорів Biopharma здійснює безкоштовне тестування всіх донорів плазми.

Аналізи проводяться методом ІХЛА в лабораторіях компанії, для цього використовуються тест-системи, що застосовуються в країнах ЄС – корпорації Roche (Швейцарія). 100% чутливість тестів дозволяє виявити кожного, хто перехворів COVID-19 на протязі останніх декількох місяців.

Для забезпечення проведення першого етапу робіт, компанія закупила 10 тис. тест-систем. Вони вже використовуються в центрах забору матеріалу, розташованих в декількох містах:

м. Суми, Шостка та Конотоп

м. Харків

м. Дніпро

м. Черкаси

Виявлення носіїв антитіл до коронавірусу необхідно не тільки для створення ефективних ліків. Зокрема, це потрібно для виявлення людей, які перехворіли безсимптомно, що дозволить оцінити реальний масштаб пандемії. За допомогою масового тестування можна визначити осіб з невірно поставленим діагнозом, а також людей з відсутністю антитіл після перенесеної хвороби.

Для проходження тестування та донорства потрібно відповідати вимогам до донорства, а також повинні бути виключені симптоми ГРВІ протягом останніх 14 днів. Під час донації плазми для проведення тесту здійснюється забір венозної крові.

Biopharma просить всіх, хто перехворів коронавірусом і відповідає вимогам до донорства, звертатися за телефоном 0800 600 003 на гарячу лінію компанії (дзвінки безкоштовні). Працівники центрів проконсультують з приводу умов здачі плазми крові і запишуть на зручний час.

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