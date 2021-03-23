Берінгер Інгельхайм та Google Pioneer уклали угоду з метою використання квантових обчислень у фармацевтичних дослідженнях

Співпраця з дослідження квантових обчислень із Google Quantum AI

Компанія Берінгер Інгельхайм бачить великий потенціал для використання квантових комп'ютерів у науково-дослідних проектах.

Саме тому компанія на початку 2021 року уклала партнерство з Google Quantum AI щодо квантових обчислень. Google є однією з провідних технологічних компаній у галузі квантових обчислень.

Дослідження інноваційних методів лікування є основою діяльності компанії Берінгер Інгельхайм, як провідної дослідницько-фармацевтичної компанії. Наразі майже всі процеси фармацевтичних досліджень та розробок керуються комп’ютером - від розробки ліків до їх запуску.

Комп’ютерні технології привели нас до численних новаторських медичних рішень. В результаті довготривалої роботи в цьому напрямку, ми стали експертами з комп'ютерного проектування ліків та моделювання процесів. Незважаючи на значні технічні досягнення, класичні комп'ютери дійсно мають певні бар'єри. Їх здатність виконувати певні складні завдання, які є важливими, особливо на ранніх стадіях фармацевтичних досліджень та розробок, обмежена. На цьому етапі ефективно використовувати квантові обчислення.

Квантові комп’ютери мають набагато вищий рівень продуктивності у порівнянні з класичними комп’ютерами. Завдяки можливості врахувати більше змінних і таким чином забезпечити більш повний аналіз даних, прогнози квантових комп’ютерів також є більш точними в порівнянні з класичними комп’ютерами. Вони можуть вирішувати завдання експоненціально швидше, ніж класичні машини. За підрахунками, квантовий комп'ютер міг би виконати завдання за 200 секунд, тоді як класичному комп'ютеру знадобився б величезний проміжок часу в 10 000 років.*

Берінгер Інгельхайм бачить великий потенціал для використання квантових комп'ютерів у науково-дослідних проектах. Саме тому компанія на початку 2021 року уклала партнерство з Google Quantum AI щодо квантових обчислень. Google є однією з провідних технологічних компаній у галузі квантових обчислень.

"Спільно з Google наша мета - застосувати використання квантових обчислень у фармацевтичних науково-дослідних проектах і таким чином продовжувати демонструвати ключові досягнення у розвитку медицини для пацієнтів у всьому світі", - сказав д-р Мішель Пере, член Член Ради директорів компанії Берінгер Інгельхайм, відповідальний за Інноваційний підрозділ компанії.

Партнерство між Google та Берінгер Інгельхайм зосереджується на дослідженні та впровадженні передових випадків використання квантових обчислень у фармацевтичних дослідженнях та розробках, зокрема, включаючи моделювання молекулярної динаміки. З огляду на структуру алгоритму, сучасні комп’ютери не здатні вирішити багато складних завдань, які є важливими для ранніх стадій фармацевтичних досліджень та розробок, найголовніші з яких - моделювання та аналіз молекули, пов’язаної з механізмом захворювання. Квантові обчислення мають потенціал для точного моделювання та порівняння набагато більших молекул, на відміну від того, наскільки це можливо на сьогоднішній день, тож такий потенціал може відкрити нові можливості для фармацевтичних інновацій та терапії ряду захворювань, що має додатково сприяти добробуту людей та тварин у всьому світі.

Завдяки більш швидким варіантам аналізу та застосуванню досліджень, квантові обчислення можуть потенційно скоротити час між відкриттям ліків та їх запуску на ринку. Цей швидший ланцюжок із створенням цінних медикаментів, може потенційно привести ці інноваційні рішення до швидшого охоплення груп людей та тварин, які їх потребують - пацієнтів та тварин, лікарів та ветеринарів.

Тому Берінгер Інгельхайм в найближчі роки вкладе значні кошти, щоб реалізувати весь потенціал квантових обчислень. Компанія вже створила спеціальну лабораторію Quantum в Берінгер Інгельхайм та найняла видатних експертів у галузі квантових обчислень з наукових кіл, промисловості та постачальників квантових технологій. Колеги, в основному з Інноваційного підрозділу та інформаційних технологій Берінгер Інгельхайм, підтримують цих експертів у їх роботі.

*Arute, F., Arya, K., Babbush, R. et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature 574, 505–510 (2019). https://doi.org/10.1038/s41586-019-1666-5

Про "Берінгер Інгельхайм"

Створення нових та кращих ліків для людей і тварин лежить в основі нашої діяльності. Наша місія полягає у створенні інноваційних методів лікування, які змінюють життя. З моменту свого заснування в 1885 році "Берінгер Інгельхайм" є незалежним сімейним підприємством. Ми вільно втілюємо своє довгострокове бачення, заздалегідь визначаючи майбутні виклики у сфері охорони здоров'я та цілеспрямовано працюємо у напрямках, де ми можемо принести найбільшу користь.

"Берінгер Інгельхайм" є провідною дослідницько-фармацевтичною компанією, де щодня близько 51 000 співробітників створюють цінності через інновації за трьома напрямками бізнесу: фармацевтика для людей, ветеринарія та контрактне біофармацевтичне виробництво. У 2019 році чистий обсяг продажів "Берінгер Інгельхайм" становив близько 19 млрд. євро. Наші значні інвестиції у наукові дослідження та розробки, що сягнули майже 3,5 млрд. євро, забезпечують створення ліків наступного покоління, які рятують життя та покращують його якість.

Ми реалізуємо більше наукових можливостей завдяки партнерству та залученню експертів з наукової спільноти. Працюючи разом, ми сприяємо появі інноваційних рішень в медицині, які змінять життя сучасного та майбутнього покоління пацієнтів.

Більш детальну інформацію про компанію "Берінгер Інгельхайм" можна знайти на веб-сайті

або в щорічному звіті: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

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