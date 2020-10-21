БАДи: воно нам треба?

Серед людей поширена думка, що БАДи якщо не допоможуть, то точно не зашкодять. Багато блогерів, дієтологів, які не мають медичної або біологічної освіти, популяризують прийом біодобавок. Але не все так безхмарно. Будь-яка речовина може нашкодити вашому організму, адже її ефект залежить від дози. Так, наприклад, чоловікові потрібно було пересадити печінку, після того, як він безконтрольно приймав БАДи на основі зеленого чаю, як він думав, для підтримки свого серця. Згодом було встановлено, що EGCG – катехін, що міститься в чаї у великих кількостях, може бути дуже небезпечним для печінки.

БАДи, вони ж біологічно активні добавки – це продукт природного походження (вітаміни, мінерали, екстракти рослин), які нібито можуть доповнити раціон людини. Вони доступні в різних формах: порошок, чай, таблетки, капсули та ін.

Раніше MedOboz писав, що такі диво-властивості БАДів, як зцілення раку, зниження тиску, повернення сексуальної потенції, ніким не доведені. При цьому суми, які люди витрачають на цей "порятунок", просто величезні. Наприклад, американці щорічно купують вітаміни і БАДи на 30 мільярдів доларів. Прогнозується, що в 2024 році ринок БАДів буде оцінюватися в 56,7 мільярдів доларів США.

БАДи - дорогі засоби без доказової бази

Помилково вважати, що "речовина натурального походження точно безпечна". Насправді, це не так. Адже очевидно, що отрути змій, комах, рослин з'явилися в процесі еволюції для їх власного захисту, а не для того, щоб ми могли довести свій раціон до ідеалу.

Важливо пам'ятати, що ефект БАДів (як в принципі, будь-яких лікарських засобів) залежить від дози речовини, індивідуальних особливостей організму і від того, з якими іншими препаратами їх приймають.

Багато хто думає, що сьогодні просто неможливо харчуватися збалансовано. Людям нав'язують думку, що організму весь час чогось не вистачає, і його порятунок саме в цій добавці. Не варто забувати, що деякі речовини з БАДів отримати неможливо. Тому перш ніж почати приймати чудо-пігулки, варто проаналізувати свій раціон. При повноцінному харчуванні організм отримує все необхідне і без БАДів.

Є кілька випадків, коли дійсно потрібна підтримка ззовні:

вагітність – рекомендується приймати фолієву кислоту для зниження ризику вроджених вад у дитини;

дефіцит або недостатність вітаміну D

анемія – призначають залізо, щоб відновити запаси елемента в організмі.

Потрібно згадати і про "прокачування" імунітету вітамінами. Так, вітамін С не захищає нас від інфекцій і не допомагає запобігти застуді. Цинк не скорочує тривалість симптомів ГРЗ, зате якщо переборщити з дозою, можна доповнити картину нудотою, блювотою і проносом. І наостанок, ми з дитинства знаємо, що ехінацея – наша єдина надія в осінньо-зимовий період. Насправді, достовірно встановлено, що ця рослина абсолютно не допомагає в профілактиці застуд.

Ехінацея не захищає від застуд

Отже, ми з'ясували, що БАДи – це дорогий продукт, користь яких не має доказової бази, а шкода зовсім не виключена. Найчастіше при найважчих захворюваннях, коли медицина безсила, БАДи дають даремну надію людині на одужання, звісно, за чималі гроші. Виробництво біодобавок не регулюється на законодавчому рівні, це не ліки, які проходять спеціальну перевірку. Тому в нашій країні шанси отримати самопальний екстракт диво-квіточки або потовчену крейду дуже високі. Знайти якісний БАД буде ще тим завданням.