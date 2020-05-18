Вітчизняний дихальний респіраторний мішок (мішок Амбу) від підприємства "Новатор" не є чисто українською розробкою, а його вартість на 50% вища за оригінальний ізраїльський AmboVent.

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Державне підприємство, яке входить у холдинг "Укроборонпром", на базі розробки Ізраїлю почало виробництво апаратів, що дозволяють здійснювати вентиляцію легенів в автоматичному режимі, передає "Слідтво.Інфо".

Мішок Амбу від "Новатора" Соцмережі

На підприємстві акцентують увагу на тому, що пристрій у десятки разів дешевший закордонних аналогів. Продавати його "Новатор" планує за ціною "менше 20 000 гривень", запевняв ЗМІ директор підприємства Олексій Свистунов.

Втім, пристрій із майже аналогічними зовнішнім виглядом і функціональністю зараз проходить випробування в Ізраїлі. Команда інженерів за короткий час створила там апарат для ШВЛ AmboVent 1690.108.

Цей пристрій значно дешевший за український: згідно із заявами розробників, орієнтовна вартість AmboVent – близько $500.

Крім того, ізраїльські вчені зробили їх креслення AmboVent доступними для інших розробників на тлі пандемії коронавірусу. Цими кресленнями і скористався український "Новатор".

AmboVent, розроблений в Ізраїлі Слідтво.Інфо

Директор "Новатора" Олексій Свистунов підтвердив журналістам, що оболонку свого апарату вони взяли від AmboVent. Однак, за його словами, всередині апарати різні.

"Ми самостійно зробили редуктор до електродвигуна, який рухає важіль. Ми самостійно розробили конструкцію важеля з роликами і з поворотним механізмом. Ми самостійно написали програмне забезпечення", – пояснив директор.

Український апарат додатково обладнаний пристроєм для зволоження і підігріву повітря, інакше, за словами Свистунова, тривале використання неможливе.

"Усі складові дорогі. Один датчик об'ємний кисневий коштує 160 швейцарських франків. В Україні після розмитнення такий датчик коштує, відповідно, $200", – прокоментував керівник "Новатора" вартість апарату. Завод, як додав він, буде продавати пристрій за собівартістю.

В AmboVent також зазначили, що кінцева вартість апарату може відрізнятися. "Оскільки прилад існує в режимі прототипу, оцінка майбутньої ціни залежить від доступності запчастин, обсягів виробництва і так далі. Може трапитися так, що остаточна ціна буде перевищувати нашу початкову оцінку", – повідомили в ізраїльській компанії.

МОЗ уже видав дозвіл на використання "Новатора" в медичних установах. На думку виробника, прилад став би доречним в автомобілях швидкої допомоги та сільських амбулаторіях. Втім, жодних договорів із державою завод іще не підписував.

Схематичне зображення AmboVent Слідтво.Інфо

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що мішок Амбу від "Новатора" не закуповуватиметься для використання в лікарнях.

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