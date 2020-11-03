З кожним роком проблема стійкості мікробів до антибіотиків тільки наростає. Така несприйнятливість бактерій залишає людство без зброї в боротьбі зі смертельно небезпечними інфекціями. Мікроорганізми, які виживають і продовжують розмножуватися під впливом антибіотиків, називають супербактеріями. Причинами такої резистентності є обмежена кількість препаратів та їх активне використання. У 2019 ВООЗ підрахувала, що до 2050 року супербактеріі можуть викликати 10 мільйонів смертей щорічно.

Смертність від стійких мікробів дуже висока. Нинішня пандемія коронавірусу може погіршити цю ситуацію. Яким чином? А таким, що для лікування COVID-19, вірусного захворювання, застосовують ті ж антибіотики. Як з'ясувалося, більшості ковідних хворих призначали антибіотики для лікування пневмонії, хоча ці препарати потрібні тільки невеликому відсотку пацієнтів.

У зв'язку з цим експерти в галузі мікробіології та антибіотикотерапії надали додаткові роз'яснення з питань застосування антибактеріальних препаратів у пацієнтів з COVID-19:

Антибіотики не активні проти вірусів, в тому числі проти SARS-Cov-2. Тому COVID-19, як і будь-яка інша вірусна інфекція, не є показанням для їх застосування. Ураження легень при COVID-19 може бути пов'язано з імунними механізмами – синдромом активації макрофагів з розвитком цитокинового шторму, на який антибіотики не мають впливу. Замість терміна "пневмонія" фахівці пропонують застосовувати терміни "вірусне інтерстиціальне ураження легень", "вірусна пневмонія" або "вірусний пневмоніт", що відображає патогенез процесу при COVID-19 і не дає лікарю підстав призначати антибіотики. Призначення антибактеріальної терапії у пацієнтів з COVID-19 виправдане тільки при наявності переконливих ознак бактеріальної інфекції, які можна підтвердити в лабораторних умовах.

Крім цього, серед використовуваних на сьогоднішній день методів лікування коронавірусної інфекції антибіотики не значаться. Застосовуються кортикостероїди, ремдесівір, моноклональні антитіла, реконвалесцентна плазма. Одні з них пригнічують запалення в легенях, інші допомагають сформувати противірусний імунітет, треті блокують розмноження вірусу в клітинах, четверті пригнічують надмірну реакцію імунної системи на вірус. Антибіотики на ці процеси ніяк не впливають.

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