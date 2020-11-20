Американський регулятор схвалив комбінацію двох препаратів для лікування COVID-19

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало дозвіл на екстрене використання баріцитінібу в поєднанні з ремдесивіром для дорослих та дітей старше 2 років, госпіталізованих з COVID-19 і потребуючих додаткового кисню, інвазивної механічної вентиляції або ЕКМО.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Проведені раніше дослідження показали, що комбінація баріцитінібу з ремдесивіром скорочує час до одужання протягом 29 днів після початку лікування. ACTT-2 – це подвійне сліпе плацебо-контрольоване клінічне дослідження, в якому спостерігали за 1033 пацієнтами протягом 29 днів, включаючи людей з помірним або важким COVID-19. У дослідженні 515 пацієнтів отримували баріцитініб плюс ремдесивір і 518 – плацебо плюс ремдесивір.

Одужання визначалося як виписка з лікарні або госпіталізація, але без додаткового кисню і постійної медичної допомоги. Середній час одужання становив 7 днів для баріцитінібу і ремдесивіру та 8 днів для плацебо плюм ремдесивір.

Імовірність прогресування стану пацієнта до смерті або штучної вентиляції легень на 29-й день була нижче в групі баріцитініб і ремдесивір. Шанси на клінічне поліпшення на 15-й день були вище у пацієнтів, які отримували комбінацію препаратів. Для всіх цих кінцевих точок ефекти були статистично значущими.

Безпека і ефективність цієї експериментальної терапії для лікування ковіду продовжують оцінювати. Баріцитініб не дозволяється використовувати як самостійний засіб для лікування COVID-19. Цей препарат під торгівельною назвою "Олуміант" схвалений FDA для терапії ревматоїдного артриту середнього і важкого ступеня.

Раніше MedOboz писав, що ВООЗ не рекомендує лікарям використовувати ремдесивір для лікування пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, через відсутність достовірних даних про його вплив на виживаність хворих або на скорочення часу їх одужання.