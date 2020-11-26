Американська Purdue Рharma визнала свою провину в опіоїдній кризі

Компанія Purdue Pharma визнала себе винною за трьома кримінальними звинуваченнями, які пов'язані з її роллю в опіоїдній епідемії в США.
Як повідомляє The New York Times, виробник ввів в оману федеральний уряд з приводу продажу свого знеболюючого препарату " Оксиконтин ", що допомогло розпалити національну кризу залежності.
На віртуальному слуханні фаркомпанія визнала, що платила лікарям за виписування більшої кількості рецептів на свій знеболюючий засіб.
В рамках угоди з Міністерством юстиції компанія також підтвердила, що перешкоджала роботі Управління боротьби з наркотиками США. Угода включає в себе штрафи та конфіскацію на 8,3 млрд доларів, але Purdue Pharma заплатить тільки 225 млн доларів федеральному уряду, якщо він домовиться з урядами штату, місцевою владою та іншими агентствами, що подають на компанію до суду через опіоїдну кризу.
Опіоїдна епідемія або опіоїдна криза – зростаюче число смертей внаслідок безконтрольного вживання опіоїдних анальгетиків. В середині 1990-х років препарати опіоїдної групи стали широко використовуватися в США для лікування гострого та хронічного болю. Значною мірою цьому сприяли фармвиробники, які проводили рекламні кампанії з просування нібито "безпечних" знеболюючих і стимулювали лікарів виписувати ці ліки.
Понад 400 000 людей померли від передозування опіоїдами, в той час як залучені компанії заробили мільярди доларів. Оскільки на даний момент потік опіоїдів на чорний ринок скоротився, наркомани звертаються до героїну та сильнодіючого фентанілу, де ризик передозування і смерті ще вище.
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