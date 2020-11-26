Американська Purdue Рharma визнала свою провину в опіоїдній кризі

Фаркомпанія платила лікарям за виписування більшої кількості рецептів на своє знеболюючі

Компанія Purdue Pharma визнала себе винною за трьома кримінальними звинуваченнями, які пов'язані з її роллю в опіоїдній епідемії в США.

Як повідомляє The New York Times, виробник ввів в оману федеральний уряд з приводу продажу свого знеболюючого препарату " Оксиконтин ", що допомогло розпалити національну кризу залежності.

На віртуальному слуханні фаркомпанія визнала, що платила лікарям за виписування більшої кількості рецептів на свій знеболюючий засіб.

В рамках угоди з Міністерством юстиції компанія також підтвердила, що перешкоджала роботі Управління боротьби з наркотиками США. Угода включає в себе штрафи та конфіскацію на 8,3 млрд доларів, але Purdue Pharma заплатить тільки 225 млн доларів федеральному уряду, якщо він домовиться з урядами штату, місцевою владою та іншими агентствами, що подають на компанію до суду через опіоїдну кризу.

Анальгетик Оксиконтин, який виробляє Purdue Pharma, став символом опіоїдної епідемії

Опіоїдна епідемія або опіоїдна криза – зростаюче число смертей внаслідок безконтрольного вживання опіоїдних анальгетиків. В середині 1990-х років препарати опіоїдної групи стали широко використовуватися в США для лікування гострого та хронічного болю. Значною мірою цьому сприяли фармвиробники, які проводили рекламні кампанії з просування нібито "безпечних" знеболюючих і стимулювали лікарів виписувати ці ліки.

Понад 400 000 людей померли від передозування опіоїдами, в той час як залучені компанії заробили мільярди доларів. Оскільки на даний момент потік опіоїдів на чорний ринок скоротився, наркомани звертаються до героїну та сильнодіючого фентанілу, де ризик передозування і смерті ще вище.

Раніше MedOboz писав, що вчені знайшли причину високої смертності від грипу. На їхню думку, вірус провокує зміни в легенях, які сприятливі для росту бактерій.

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