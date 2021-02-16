Через 80 років після початку ери антибіотиків світ в очікуванні нового відкриття

Початком ери антибіотиків вважається 12 лютого 1941 року. У цей день лікарями був вперше використаний революційний лікарський засіб – очищений пеніцилін. Йдеться про пацієнта, зараженого золотистим стафілококом. Для досягнення необхідної концентрації в крові речовина вводилася кілька разів. Після нетривалого полегшення стан хворого знову погіршився. Через кілька діб він помер, оскільки не було достатнього запасу готового препарату.

Вчені визнали цей експеримент вдалим та продовжили роботу, накопичуючи потрібну кількість пеніциліну. За 3 місяці по тому їм вдалося врятувати 15-річного пацієнта із зараженням крові. Це назавжди змінило терапію бактеріальних інфекцій та значно вплинуло на якість й тривалість життя.

Відкриття пеніциліну

Антибактеріальні властивості цвілі Penicillium notatum були виявлені шотландським бактеріологом Олександром Флемінгом у 1928 році через випадкове потрапляння грибка до однієї з чаш із золотистим стафілококом, в результаті чого патогенні бактерії загинули. Вчений продовжив вивчення цього феномену, й у 1929 році він зміг виділити речовину, давши їй назву пеніцилін. Він описував відкриття як ефективну антибактеріальну речовину для внутрішнього та зовнішнього застосування, що має виражену дію на палички дифтерійної групи та піогенні коки.

Призначення Флемінгом пеніциліну декільком пацієнтам не привело до однозначних результатів, що було пов'язано з нестабільністю розчину та складнощами з його очищенням. Можливо, це відкриття і не зіграло б своєї видатної ролі, якби до вивчення питання не були підключені ще двоє вчених Оксфордського університету – патолог Говард Флорі та біохімік Ернст Борис Чейн. Внаслідок спільних зусиль чиста форма пеніциліну була отримана у 1938 році.

Флорі та Чейн, не маючи підтримки держави та фармацевтичних фірм Великобританії та побоюючись німецького вторгнення, вивезли отриману речовину до США. На розробку технології пеніциліну було виділено значне фінансування. Влітку 1943 року у США вироблялося 0,4 млрд. одиниць лік, навесні наступного року – вже 40 млрд. Швидке зростання промислового виробництва пеніциліну стало можливим завдяки впровадженню нового методу бродіння – глибинного, і використанню кукурудзяного сиропу як бродильного середовища. Успіх застосування пеніциліну підштовхнув вчених різних країн до вивчення і винаходу інших видів антибактеріальних засобів: до 1950 року було описано вже понад 100 антибіотиків.

Антибіотикорезистентність

Проблема антибіотикорезистентності була озвучена через нетривалий час після початку активного застосування пеніциліну А. Флемінгом. Він вказував, що мікроорганізми можуть придбати стійкість до антибіотиків, і в досить короткі терміни. А часте їх використання (особливо – без вагомих причин і в недостатній дозі) може привести до появи резистентних до антибіотиків штамів.

Ця проблема стала більш очевидною в 60-х роках минулого століття. Тоді фармацевтичною компанією Beecham був розроблений метицилін – антибіотик, активний, в тому числі й щодо золотистого стафілокока. Трохи пізніше стали з'являтися цефалоспорини.

Сьогодні масштаби проблеми антибіотикорезистентності вважаються загрозливими. Нові механізми стійкості виникають та поширюються в усьому світі, що ускладнює лікування багатьох інфекційних хворіб. Через зниження ефективності антибіотиків стає все важче лікувати туберкульоз, пневмонію, зараження крові. Існують обґрунтовані побоювання, що внаслідок надлишкового та безконтрольного використання антибактеріальних препаратів насувається пост-антибіотична ера, коли незначні травми та поширені інфекції знову можуть стати смертельними.

Усвідомлюючи рівень проблеми, створюються міжнародні організації, які пропонують різні механізми подолання кризи, також багато країн розробляють національні плани дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів.

Сьогодні активно обговорюється можливість використання бактеріофагів – вірусів, що заражають бактерії. Ця ідея, як й антибіотики, зародилася у 20-х роках минулого століття. На початку 2021 року португальські вчені опублікували доповідь про створення і дослідженні синтетичного бактеріофага, який вражає синьогнійну паличку (Pseudomonas aeruginosa). Розробка засобів проти цього патогену визначена ВООЗ як одне з пріоритетних завдань, тому будь-який прорив в цій області розглядається з надією. Раніше про успішність застосування бактеріофагів для повернення чутливості бактерій до антибіотиків писали австралійські дослідники.

За відкриття пеніциліну команда вчених на чолі з Флемінгом була відзначена Нобелівською премією. Через 80 років після першого вдалого застосування першого антибіотика світ чекає нового Флемінга, який зможе винайти доступний і ефективний препарат, який буде рятувати життя у пост-антибіотичну еру.