6 причин звернутися за медичною допомогою за перших симптомів вірусних захворювань дихальних шляхів

У більшості з нас вірусні інфекції респіраторної системи асоціюються з легким захворюванням, начебто можна перехворіти за тиждень і одужати без наслідків. Ми звикли самі виявляти застуду і призначати собі ліки. А з наслідками гострих вірусних уражень дихальної системи та лікуванням вже звертаємося до лікаря. Чому лікарі закликають не ігнорувати захворювання, і чому радять звертатися за медичною допомогою при перших симптомах, а не чекати, коли хвороба сама мине – розглянемо в статті.

Причин, при появі яких потрібно йти в поліклініку, а не в аптеку, декілька.

Причина перша – тільки лікар може правильно визначити захворювання. Навіть, якщо людині здається, що вона застудилася, потрібно пам’ятати, що існує величезна кількість хвороб, які починаються схожими симптомами . Особливо це стосується дітей, у яких під "маскою" застуди можуть бути приховані важкі захворювання, наприклад, менінгококова інфекція, кір. Тому краще в питаннях діагностики не ризикувати, щоб не промахнутися, а довіриться фахівцю.

Друга причина, яка випливає з першої – правильно встановлений діагноз дає розуміння причини проблеми, а призначене лікування дозволить прицільно бити по ній і усувати наслідки.

Третя причина – у кожного є "слабкі" місця в організмі. У зовсім малих дітей можуть бути якісь вроджені порушення або вади розвитку, навіть передчасна поява на світ має значення, у дітей старшого віку – хронічні захворювання і функціональні розлади. Підступність вірусів, що уражають дихальну систему полягає в тому, що вони "витягають на поверхню" проблему, яка до цього моменту могла себе не проявляти. Нерідко можна чути, що після застуди у дитини проявилися схильність до алергії або непереносимість певних продуктів харчування. У деяких випадках ці порушення вже існували в дитячому організмі, а застуда просто спровокувала їх прояви. Крім того, такі супутні стани здатні вносити зміни в перебіг гострих вірусних захворювань дихальних шляхів. Зазвичай, захворювання в цьому випадку перебігає важче, а його наслідки можуть впливати на стан здоров'я в майбутньому. І тільки вчасно звернувшись до лікаря за допомогою і приймаючи за його рекомендацією прямі противірусні препарати, можна запобігти подібній ситуації.

Четверта причина – на збудник захворювання найкраще впливати при появі перших симптомів. Щодо вірусів, що вражають дихальну систему– коли з'являються такі прояви, як відчуття розбитості, втомлюваність, підвищення температури тіла, головний біль. Найменше нездужання вказує на те, що вірусів в організмі накопичилася достатньо велика кількість, тому з’явилися симптоми. Але це не означає, що досі вірусів не було і вони щойно потрапили в людський організм. Часто з моменту потрапляння в організм людини до появи перших симптомів (інкубаційний період), проходить певна для кожного вірусу кількість днів, протягом яких віруси активно розмножуються в клітинах і поширюються по організму. Накопичення певної кількості вірусів, яке називають вірусним навантаженням, є своєрідною межею, після якої виниклі під дією вірусу порушення починають відчуватися людиною, також як і спроби нашої імунної системи впоратися з ним. Тому коли людина відчула легке нездужання, це означає, що розмноження вірусу вже перейшло за межу, за якою організм потребує підтримки. І ця підтримка полягає в зниженні числа вірусів – зменшенні вірусного навантаження, що можливо при пригніченні їх розмноження. Наприклад, такий препарат, як "Флавовір"®, здатний блокувати ферменти (тобто інгібувати їх), за допомогою яких всередині клітини утворюється багатомільйонна армія вірусних нащадків. Вірус, що залишився в меншості, завдасть меншого збитку організму, а саме захворювання або не розвинеться, або пройде в легкій формі.

П'ята причина – численні ускладнення гострих респіраторних вірусних інфекцій, яких вдалося б уникнути або звести до мінімуму ймовірність їх виникнення, якби лікування було своєчасно розпочато. Особливо небезпечним за частотою ускладнень є вірус грипу. А також віддалені наслідки перенесених вірусних захворювань дихальних шляхів, такі як захворювання серця, алергічні стани, з якими доводиться миритися все життя.

Шоста причина – своєчасно розпочате лікування, яке впливає на віруси, знижує можливість передачі вірусів від людини до людини, оскільки джерелом зараження є хвора людина. В останні місяці людство стало свідком безпрецедентного поширення нового вірусу по всьому світу. Це зайвий раз переконує в тому, що по-перше, віруси можуть поширюватися від людини до людини навіть при відсутності симптомів захворювання, а по-друге, що звернення за медичною допомогою при появі перших симптомів – це не зарано, а навпаки, коли зволікати більше не можна. Особливо це важливо, коли в сім'ї є людина з хронічними захворюваннями або похилого віку, для якого хвора дитина або інший член сім'ї може стати причиною важкого захворювання, що становить загрозу не тільки для здоров'я, але й життя.

Багато з нас не звикли часто і довго хворіти. Здається, що перехворів нещодавно на застуду і видужав без наслідків – і раз цього разу буде так само. Однак не варто випробовувати долю, адже раз цього разу може і не пощастити. Потрібно розуміти, що саме ми є причиною масових захворювань на вірусні інфекції та саме нам доводиться розплачуватися за їх наслідки. Чи варто ризикувати своїм здоров'ям або довірити його фахівцеві – питання залишається відкритим. Однак іноді ціна за зволікання занадто висока.

Галина Бут, сімейний лікар