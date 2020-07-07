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20 років підкупу лікарів і пацієнтів

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Про Novartis, другу за величиною у світі транснаціональну фармацевтичну корпорацію, знають усі лікарі світу. І це пов’язано не тільки із широким асортиментом препаратів, що випускається, а й із тими методами, якими вони просувалися на ринку.

Усе йшло добре, поки їх роботою не зацікавилися правоохоронні органи США. Результатом довгих розглядів між компанією і прокуратурою в Південному окрузі Нью-Йорка стала угода, підписана 1 липня.

Novartis погодилася зі звинуваченнями та заплатить сумарно понад $729 млн компенсації за те, що платила лікарям і пацієнтам для збільшення продажів своїх ліків.

Велика частина цих коштів — $678 млн, спрямована в рахунок претензій про організацію фіктивних освітніх заходів, за які лікарі, що призначали ліки компанії, отримали матеріальну винагороду. Йдеться про десятки тисяч подібних конференцій і лекцій у період 2002–2011 р. із виплатами величезних гонорарів за виступи, дорогими обідами й елітним алкоголем. Усе це організовувалося з єдиною метою — схилити лікарів частіше призначати препарати компанії, основний упор робився на Valturna, Lotrel, Diovan, Tekturna, Exforge, Tekamlo і Starlix. Попри те, що немає доказів призначення препаратів без необхідності, подібна практика дала змогу Novartis здобути незаконні переваги перед конкурентами.

Суму $51,25 млн вона виплатить у рахунок врегулювання питань за трьома благодійним фондам, метою яких було покривати частину витрат пацієнтів на ліки в рамках програми Medicare в період з 2010 до 2014 р. Ці організації були створені для стимулювання хворих купувати саме препарати Novartis.

Крім грошової компенсації укладена з владою США мирова угода містить обіцянку "більше так не чинити". За тим, щоби компанія дійсно змінила свої багаторічні звички, протягом 5 років буде стежити департамент охорони здоров’я. Хочеться вірити в щирість слів і запевнень генерального директора Vasant Narasimhan про те, що відтепер Novartis — компанія з більш сильною культурою і всебічною прихильністю етиці.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
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