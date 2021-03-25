12-14 травня 2021 року у Львівському палаці мистецтв відбудеться XXVI Львівський медичний Форум та XXVI медична виставка "ГалМЕД"

Форум та виставка – найбільший спеціалізований проект Західної України, який представляє сучасне медичне та реабілітаційне обладнання, фармацевтичні препарати, вироби медичного призначення, сучасні методики лікування, новітні технології ,а також впродовж багатьох років є практичною платформою для навчання та обміну досвідом фахівців галузі різних регіонів України та ближнього зарубіжжя.

У рамках виставки вшосте відбудеться спеціалізована експозиція "Реабілітація".

У програмі проекту науково-практичні конференції, круглі столи, майстер-класи, практичні школи та демонстрації нових технологій, матеріалів за участю провідних спеціалістів медицини та відомих фірм-виробників.

Для участі та відвідування виставки Ви можете зареєструватись на сайті

Детальна інформація про захід:

Сайт

Facebook

E-mail: nml@galexpo.lviv.ua

Тел.: (032)2949112, (067)6711436

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!