Medical Digital Day: експерти розкажуть, як ефективно просувати медичні клініки та послуги онлайн

За даними Google Trends за останні 12 місяців кількість запитів, пов'язаних з медициною, приватними клініками та лікарями, зросла від 160% до 250% відсотків в залежності від регіону України та запиту. На це вплинула і пандемія COVID-19, і, безумовно, загальне зростання користувачів мережі.

Можливість швидко знаходити інформацію про клініки, вартості їх послуг і відгуків про лікарів швидко стала незамінною. І якщо ваша клініка або приватна практика ще не в мережі, ви вже втрачаєте - клієнтів, репутацію і, звичайно, прибуток.

22 квітня 2021 року відбудеться онлайн-конференція Medical Digital Day. Ми зберемо найкращих експертів маркетингу, щоб розібратися, як у 2021 році ефективно просувати медичні клініки та послуги онлайн, і виділитися серед конкурентів.

Учасників конференції чекають 14 спікерів і 8 годин свіжих трендів, лайфхаків і особливостей digital-маркетингу в сфері медицини. Топові фахівці українських компаній поділяться кейсами просування відомих клінік, таких як: стоматологічна Клініка Заблоцького, Лелека, Adonis, Мати і дитя, Медіком, CitiDoctor, Clinic DENIS, Porcelain Dent і багатьох інших.

Спікери вже готують свої доповіді в доступному форматі - щоб не тільки надихнути слухачів, а й надати прості керівництва до дії, зрозумілі і для фахівців, маркетологів, агентств, і для власників, керівників та лікарів приватних практик.

Слухачі дізнаються:

Які існують тенденції цифрового маркетингу;

Як створити digital-стратегію для приватної клініки;

Як аналізувати бізнес-процеси і контролювати проекти;

Як створити сучасний сайт медичної клініки;

Які завдання вирішує контент;

Як використовувати Clubhouse для медицини;

Для чого потрібні мобільні додатки в сфері Healthcare;

Як поставити завдання агентству щоб просувати і запускати медичні послуги.

Конференція пройде в онлайн-форматі. Пакет учасника містить доступ до онлайн-трансляції Medical Digital Day, разом з можливістю задавати питання спікерам, отримати подарунки від спонсорів та спілкуванням в чаті. Кожен учасник отримає запис і презентації, щоб переглянути конференцію в будь-який інший зручний час. Додатково - запис і презентації попередньої Medical Digital Day, і знижку на навчання в WebPromoExperts.

Встигніть придбати квиток на конференція за найнижчою ціною - 2000 грн!

Вартість квитка з 1 по 22 квітня - 2500 грн, і 3000 грн в день конференції. Кооперуйтеся з колегами і купуйте від 3 квитків зі знижкою в 10%.

Конференція гарантовано стане вашою новою точкою відліку!

Поспішайте забронювати своє місце, поки цього не зробили ваші конкуренти!

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Організатори та спонсори: WebPromoExperts, Webpromo, Collaborator

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