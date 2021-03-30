Medeus Medical Center – чи варто довіряти результатам новітньої діагностики

Медицина не стоїть на місці, багато наукових відкриттів та винаходів стають основою для нових методів діагностики. Перед впровадженням у рутинну практику вони проходять випробування безпеки та точності

Передове повне обстеження організму на базі системи TimeWaver Med пропонує медичний центр Києва Medeus Medical Center. Цей метод вражає – швидкий, наочний, охоплює весь організм за один сеанс, але незрозуміло, чому про нього не знають у ВООЗ та не використовують? Відповідь, ймовірно, криється в одній деталі – пропоноване дослідження можна назвати по-різному, але не медичною діагностикою.

Що таке TimeWaver

Винахідником та розробником системи TimeWaver є Маркус Шміке. Його винахід заснований на дослідженні взаємодії між матерією і свідомістю, в основі технології лежить поняття фізичного інформаційного поля. Маркус заснував Інститут прикладних досліджень свідомості (IACR) у Берліні, де він продовжує вивчення взаємодії між матерією і свідомістю з декількома фізиками зі всього світу.

Принцип роботи TimeWaver описати досить складно, оскільки він "несе в собі абсолютно новий концепт".

Більш докладно про систему, принципи та результати можна дізнатися від самого автора TimeWaver. Також на презентації можна наочно побачити, як виглядають результати діагностики на прикладі тестування Маркуса Шміке.

В чому полягає небезпека

Продаючи свої послуги діагностики, Medeus Medical Center не згадує, що метод TimeWaver не визнаний медичною спільнотою. Таке попередження є на кожній сторінці сайту засновника системи.

Відмова від відповідальності: "наука та ортодоксальна медицина не визнають існування інформаційних полів, їх можливу медичну або іншу важливість та систему TimeWaver через відсутність наукових доказів відповідно до стандартів ортодоксальної медицини".

Подібні обмеження відповідальності є й у іншого продукту Маркуса Шміке – Healy, який являє собою портативну версію TimeWaver. У ньому йдеться, що попри наукові дослідження, які лягли в основу технології, підтвердження його впливу на здоров'я та загальне самопочуття немає, оскільки повноцінне вивчення не проводилося. Метод може використовуватися "не для лікування, полегшення, діагностики або профілактики хвороб, а для підтримки енергетичного балансу, життєвого тонусу, гарного самопочуття і відновлення організму".

Таким чином, погоджуючись заплатити 5000 грн за "докладну, детальну інформацію про здоров'я", потрібно розуміти, що результат ніяк не узгоджується з підходом офіційної медицини, що підтверджується самим автором цього методу діагностики.

Пропоновані послуги клініки можна назвати шарлатанством, це псевдонаукова, псевдомедична діяльність. За фактом клініка просто вводить людей в оману, оскільки майбутнє, яке вона вже продає, все ще не настало.

Однак найбільша небезпека полягає не в самому обстеженні, а у протиставленні її традиційним методам діагностики, на яку витрачається занадто багато "сил, часу та грошей", а для отримання результатів потрібен певний час. Перевірити якість та інформативність обстеження Medeus Medical Center досить легко, для цього досить з результатами звернутися до терапевта, кардіолога або хірурга – до людей, які реально рятують життя в сьогоденні.