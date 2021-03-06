З понеділка Масляна – слов'янське свято, яке відзначається протягом тижня.

Традиційно в ці дні печуть млинці, вони стануть головним частуванням свята. Круглої форми млинець, як символ сонця, за повір'ями, повинен уберегти від різних напастей і надати здоров'я.

Але чи корисно їсти млинці?

Щоб не нашкодити своєму здоров'ю під час Масляного тижня, важливо враховувати кілька факторів:

склад млинців – якість і калорійність інгредієнтів,

кількість з'їдених млинців,

час їх прийому,

Млинці готують по-різному. Традиційно до їх складу входить борошно, яйця, молоко. Смажать їх, як правило, на рослинній олії. Подають зі смачним доповненням – вершковим маслом, медом, сметаною і різними начинками... виходить апетитно і смачно.

Але важливо знати що, наприклад, 10 простих млинців, вагою близько 300 г можуть містити до 30 г жиру (це близько 3-х столових ложок), а їх калорійність близько 600-800 ккал. Це без урахування начинок. Тому необхідно знати міру. І бажано не їсти їх на вечерю. Для такої їжі кращий час сніданок або другий сніданок.

Звичайно, млинці від млинців різняться. Краще зробити їх менш калорійними. Наприклад, не додавати в тісто рослинне масло, а змащувати сковороду перед випічкою кожного млинця невеликою кількістю жиру. Або готувати їх на воді замість молока. Сорт борошна в даному випадку, особливої ролі не грає. В одному млинці, як правило, його буде не більше 10-20 г. І якщо борошно гречане, рисове, зі спельти чи якесь інше, все-одно доступність вуглеводів буде висока, як і в пшеничного.

Іноді в тісто для млинців додають перемелені вівсяні пластівці, висівки, морквяне або гарбузове пюре. Такий склад містить більше вітамінів і харчових волокон. Для людей з непереносимістю глютену, який міститься в звичайному пшеничному борошні, можна готувати млинці на безглютеновому борошні. Його знайти зараз не проблема. У млинцях не так важливий склад борошна, в більшій мірі важливо скільки з'їдається та які складові начинки.

Якщо активно налягати на млинці, та ще з калорійними начинками і робити це щодня, навряд чи це добре позначиться на самопочутті. Особливо обережними раджу бути людям, у яких є захворювання травної системи. Головне не переїдати, знати міру і вибирати тільки здорову і якісну їжу.