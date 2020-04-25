Защитные маски и перчатки – обязательные аксессуары весны-2020 – внесли свои коррективы в уход за кожей рук и лица, добавив врачам-дерматологам пациентов со специфическими проблемами.

Старое доброе и стратегическое во время эпидемии COVID-19 правило – регулярно мыть руки с мылом – некоторые возвели в культ и потом пожалели об этом, поскольку кожа рук оказалась неготовой к таким испытаниям. Особенно – к регулярной обработке антисептиками – провокаторами раздражения и дерматитов. В итоге, к дерматологам в онлайне и офлайне потянулись пациенты с пересушенной кожей с трещинками, красными зудящими и шелушащимися пятнами – типичными симптомами контактного дерматита, вызванного средствами бытовой химии, мылом, антисептиками, водой. Еще один перебор, который наблюдаю в последнее время чаще всего среди мам с маленькими детьми, -- неоправданно частое протирание рук антисептическими салфетками. Постоянное механическое трение само по себе травматично для кожи, тем более детской, а в сочетании с химическим составом салфетки и влажной средой – небезопасно вдвойне.

Плюс у многих сегодня проявилась латексная аллергия – реакция на медицинские перчатки. Ее характерные признаки – жжение, пузырьки и покраснение кожи – знакомы до 6% людей во всем мире. Именно такое количество землян, по подсчетам ВОЗ, страдают от аллергии на латекс. Сегодня их количество наверняка выросло, поскольку необходимость защищать руки вынуждает надевать перчатки даже тех, кто плохо переносит этот материал. Добавьте к этому спутник эпидемии COVID-19 – хронический стресс – доказанный триггер для появления кожных болезней, и станет ясно, почему так много людей теперь жалуется на чувствительность и раздражение кожи.

Людям с чувствительностью к латексу я бы посоветовала поменять латексные перчатки, например, на нитриловые – этот материал воспринимается кожей гораздо лучше. Или использовать обычные многоразовые садовые перчатки: матерчатые внутри и прорезиненные сверху – ткань не будет раздражать кожу рук. Но даже тем, чья кожа нормально переносит латекс, я бы советовала покупать перчатки на размер больше, чтобы кожа под ними могла дышать и не подвергалась трению и давлению: рано или поздно эти травмирующие факторы могут повредить кожные покровы, сделать их более доступными для проникновения инфекции.

Для ухода за кожей рук рекомендую использовать специальные смягчающие увлажняющие средства. Детские или обычные кремы для рук в нашей ситуации не очень эффективны, поскольку действуют максимум час. Лучше всего сегодня покупать аптечные кремы из серии "для атопиков" (людей с предрасположенностью к атопическому дерматиту и патологически сухой кожей). Кожа атопиков плохо впитывает обычный крем, поэтому в состав этих специальных препаратов входят так называемые проводниковые системы, например, молочная кислота, мочевина, аквапарины, галеновые системы – компоненты, позволяющие эмолентам (активным увлажняющим веществам) легко впитываться, проникая вглубь кожи. Эффект глубокого увлажнения после использования таких препаратов длится от 6 часов до суток. Важно помнить про один секрет нанесения – втирать крем лучше в слегка влажные руки: тогда кожа (гидратация ей в помощь!) впитает крем в 10-100 раз больше и быстрее. И расход средства будет экономней: крема для втирания во влажную кожу понадобится буквально с горошинку на одну и на другую руки. Кремы для атопиков продаются практически в любой аптеке на любой вкус и кошелек: от недорогих отечественных до профессиональных европейских марок.

Маски, которые, по прогнозам, мы еще нескоро снимаем с лица, тоже могут влиять на состояние кожи не самым лучшим образом. Буквально недавно консультировала двух пациенток, жаловавшихся на появления высыпаний на лице из-за постоянного ношения этих защитных средств. Причем кожа обеих женщин была чувствительной, реагирующей на любое дуновение и прикосновение. Если учесть, что по последним данным, более 50% людей на земном шаре имеют чувствительный тип кожи (основные признаки: сложности в подборе уходовых средств, частое покраснение, ощущение зуда – реакции на любые внешние воздействия и перепады температур), то кожный дискомфорт от масок, наверняка, досаждает сегодня многим. В такой ситуации я бы посоветовала носить медицинские маски: в отличие от самодельных с грубыми швами и завязками эти сделаны из дышащих материалов, физиологичней облегают лицо, удобнее в носке. Недавно видела на улице даму в маске из нейлоновой ткани с золотыми пайетками и бисером. С ней была маленькая девочка в точно такой же миниатюрной маске. Возможно, со стороны эта пара смотрелась эффектно, но с точки зрения защиты совсем не эффективно. Хотя бы потому, что маску с бисером и пайетками очень неудобно обрабатывать, к тому же она будет накапливать в себе пыль, вирусы, бактерии – собственно, то, от чего мы хотим себя оградить. Если уже шить самостоятельно маску, то из дышащей хлопчатобумажной ткани с удобными силиконовыми завязками.

На самом деле минимизировать проблемы с кожей лица и рук в эти дни довольно просто – достаточно как можно реже выходить на улицу: тогда и антисептиками руки не нужно будет сбрызгивать, и кожа лица под маской не будет страдать. Если же симптомы раздражения не проходят, обязательно посоветуйтесь со своим дерматологом – сегодня и я, и многие мои коллеги консультируеи пациентов онлайн.

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