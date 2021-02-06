Вчені розповіли, як сперматозоїди "труять" своїх конкурентів

Експерти з Німеччини з'ясували, що сперматозоїди, які несуть генетичний фактор, званий "т-гаплотипом", здатні швидше рухатися до своєї мети – запліднення яйцеклітини. Водночас для перемоги в цій гонці деякі діють нечесно й фактично отруюють своїх супротивників.

Щоб з'ясувати, від чого залежить успіх у такій жорсткій конкуренції, було вивчено сперматозоїди мишей. Про результати дослідження групи вчених із Інституту молекулярної генетики Макса Планка в Берліні пише Daily Mail.

Cпершу фахівці визначили категорію сперматозоїдів, що мають найвиoі шанси на успіх. Такими і виявилися клітини з т-гаплотипом (це сукупність різних форм одного і того ж гена на локусах однієї хромосоми, зазвичай успадкованих разом). Вони рухалися швидше і мали менше відхилень у траєкторії, що давало їм перевагу перед іншими.

Вчені з'ясували, як сперматозоїди мишей знищують один одного на шляху до яйцеклітини

За словами вчених, ця здатність сперматозоїдів прогресивно рухатися залежить від білка RAC1 (його завдання – передавати сигнали з поверхні сперматозоїда всередину, активуючи інші білки). Оптимальна кількість такої речовини покращує конкурентоспроможність, а ось аномальна активність може викликати чоловіче безпліддя.

"Сперматозоїди з т-гаплотипом здатні вивести з ладу інші. Фокус у тому, що т-гаплотип "отруює" всі сперматозоїди, але водночас виробляє протиотруту, яка впливає тільки на сперматозоїдів із т-гаплотипом, захищаючи їх. Уявіть собі марафон, у якому всі учасники отримують отруєну питну воду, але деякі бігуни також беруть протиотруту", – пояснив співавтор наукової роботи Бернхард Херрман.

Під час дослідження він із колегами з'ясував, що самці з двома копіями т-гаплотипу були безплідні – виробляли тільки сперматозоїди з т-гаплотипом, які мали дуже підвищений рівень активності RAC1 і не мали захисту від нього. Тоді як сперматозоїди з нормальним рівнем активності цього білка під впливом інгібітора теж втрачали здатність нормально пересуватися. У такий спосіб, пояснюють вчені, занадто активна і слабо виражена робота RAC1 небезпечна в рівній мірі.

Дослідники з Німеччини вивчили генетику різних сперматозоїдів мишей

"Конкурентоспроможність окремих сперматозоїдів, мабуть, залежить від оптимального рівня активності RAC1. Як знижена, так і надмірна активність RAC1 перешкоджає ефективному руху вперед", – говорить провідна авторка дослідження Олександра Амарал.

Правда, поки неясно, наскільки ці результати на мишах актуальні для людей. Однак у перспективі вони можуть лягти в основу розробки ліків для підвищення фертильності чоловіків й боротьби з безпліддям або, навпаки, стануть приводом для створення чоловічих контрацептивів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені розвінчали міф про рух сперматозоїдів. З'ясувалося, що вони не розгойдують хвіст у різні боки, а тільки рухають ним в один бік.